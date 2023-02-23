https://sputnikarabic.ae/20230223/67-مليون-أمريكي-لا-يتحدثون-الإنجليزية-في-منازلهم-1073912300.html

67 مليون أمريكي لا يتحدثون الإنجليزية في منازلهم

67 مليون أمريكي لا يتحدثون الإنجليزية في منازلهم

كشف مكتب الإحصاءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية تزايد أعداد غير الناطقين باللغة الإنجليزية في منازلهم بمقدار 3 أضعاف على مدى 3 عقود. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T10:05+0000

2023-02-23T10:05+0000

2023-02-23T10:05+0000

مجتمع

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك

واشنطن

اللغة

مهاجر غير شرعي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050128041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f35c5678a80cd7498ebd388a5986391d.jpg

وأشار المكتب، بحسب موقع "اسكاي نيوز" إلى أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون لغة أجنبية غير الإنجليزية في البلاد ارتفع إلى نحو 67 مليون شخص، ما يعني أن واحد من كل 5 أمريكيين يتحدث لغة أجنبية.وبحسب المكتب يتحدث 78% من الأمريكيين اللغة الإنجليزية فحسب في منازلهم، و"هذا يعني أن هناك نسبة متزايدة وصلت إلى 21.6% منهم لا يتحدثون هذه اللغة في منازلهم".وكان عدد الذين يتحدثون بلغة غير الإنجليزية في منازلهم قبل 30 عاما، عند حدود 23 مليونا.والمجتمع الأمريكي عبارة عن تجمع للمهاجرين، ويتحدثون لغتهم الأم التي ينتمون إليها، ويتحدثون بها مع القادمين من تلك الأصول، إلا أن الإنجليزية هي اللغة الأكثر استخداما في أمريكا، ولكن هناك 350- 430 لغة مستخدمة في أمريكا.وكان عام 2022 قد سجل تجنيس مليون و23 ألفا و200 مهاجر، وتشير الإحصائيات الحكومية التاريخية إلى أنه عدد المهاجرين البالغين الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين، وصل في تجاوز هذا الرقم فقط في عام 1996 بواقع مليون و40 ألفا و991 شخصا وفي 2008 بواقع مليون و46 ألفا و539 شخصا.ووفقا لبيانات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، فإن الدول الخمس الأولى التي ولد فيها مهاجرون حصلوا على الجنسية الأمريكية في السنة المالية 2022، كانت المكسيك والهند والفلبين وكوبا وجمهورية الدومينيكان.تتضمن عملية الحصول على الجنسية الأمريكية العيش في الولايات المتحدة كمقيمين دائمين لمدة ثلاث أو خمس سنوات، اعتمادا على كيفية حصول مقدم الطلب على الإقامة القانونية.ويمكن للمواطنين الأجانب الذين يخدمون في الجيش التأهل لعملية تجنيس خاصة وسريعة المسار، ويجب على أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية إثبات قدرتهم على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وفهم التاريخ الأمريكي والنظام الحكومي في البلاد.على عكس المقيمين الدائمين، يمكن للمهاجرين الذين يحملون الجنسية الأمريكية التصويت في الانتخابات الفيدرالية، والتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر أمريكية ورعاية أفراد الأسرة للقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل عاجل.

https://sputnikarabic.ae/20220102/أمريكا-تستبعد-3-دول-أفريقية-منها-إثيوبيا-من-برنامج-أغوا-1054849474.html

https://sputnikarabic.ae/20221007/نيويورك-تعلن-حالة-الطوارئ-بعد-تدفق-الآلاف-من-طالبي-اللجوء-1068750490.html

الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نيويورك, واشنطن, اللغة, مهاجر غير شرعي