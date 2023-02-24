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https://sputnikarabic.ae/20230224/مجموعة-السبع-تعلن-عن-أسفها-من-قرار-روسيا-بتجميد-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-1073970977.html
مجموعة السبع تعلن عن أسفها من قرار روسيا تجميد مشاركتها في معاهدة "ستارت"
مجموعة السبع تعلن عن أسفها من قرار روسيا تجميد مشاركتها في معاهدة "ستارت"
أصدرت مجوعة الدول السبع (G7) بيانا مشتركا عقب اجتماع قادتها برئاسة اليابان أعربت فيه عن "التزام الدول الأعضاء بدعم أوكرانيا وتعتزم تكثيف المساعدة إلى كييف". 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T18:06+0000
2023-02-24T18:06+0000
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وقال البيان الذي نقلته رويترز اليوم الجمعة: "نؤكد مجددا دعمنا الثابت لأوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، ونلتزم بزيادة مساعداتنا الدبلوماسية والمالية والعسكرية لأوكرانيا".وأكدت المجموعة عزمها على تعزيز "عقوبات غير مسبوقة ومنسقة" ضد روسيا من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى.وقالت مجموعة السبع في البيان: "ندعو الدول الثالثة أو الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تسعى إلى التهرب أو تقويض إجراءاتنا للتوقف عن تقديم الدعم المادي للحرب الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة".وقالت المجموعة إنها ستواصل جهودها لضمان "أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل".وقال البيت الأبيض إن "دول مجموعة السبع تعتزم إبقاء الأصول السيادية الروسية مجمدة حتى يتم حل النزاع في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230221/ميدفيديف-بشأن-تعليق-العمل-بمعاهدة-ستارت-واشنطن-تستحق-ذلك-بسياستها-العقيمة-المعادية-لروسيا-1073829125.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم

مجموعة السبع تعلن عن أسفها من قرار روسيا تجميد مشاركتها في معاهدة "ستارت"

18:06 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / Susan Walsh/Poolعامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا
عامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / Susan Walsh/Pool
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أصدرت مجوعة الدول السبع (G7) بيانا مشتركا عقب اجتماع قادتها برئاسة اليابان أعربت فيه عن "التزام الدول الأعضاء بدعم أوكرانيا وتعتزم تكثيف المساعدة إلى كييف".
وقال البيان الذي نقلته رويترز اليوم الجمعة: "نؤكد مجددا دعمنا الثابت لأوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، ونلتزم بزيادة مساعداتنا الدبلوماسية والمالية والعسكرية لأوكرانيا".
وجاء في البيان أن مجموعة السيع الكبار لن تعترف أبدًا بدخول مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، كما هو الحال بالنسبة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
وأكدت المجموعة عزمها على تعزيز "عقوبات غير مسبوقة ومنسقة" ضد روسيا من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى.
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ميدفيديف: تعليق العمل بمعاهدة "ستارت" جاء ردا على سياسة واشنطن المعادية لروسيا
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يعرب زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع عن أسفهم العميق إزاء قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت"، تلتزم مجموعة السبع بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مع التركيز على أنظمة الدفاع الجوي والدبابات والذخيرة.

وقالت مجموعة السبع في البيان: "ندعو الدول الثالثة أو الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تسعى إلى التهرب أو تقويض إجراءاتنا للتوقف عن تقديم الدعم المادي للحرب الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة".

لردع هذا النشاط في جميع أنحاء العالم، نتخذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة في الدول الثالثة التي تدعم ماديًا حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت المجموعة إنها ستواصل جهودها لضمان "أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل".

نتخذ إجراءات إضافية تتعلق بالقطاع المالي الروسي "لتقويض قدرة روسيا على شن عدوانها غير القانوني"، مضيفة أنها ستستهدف مؤسسات مالية روسية إضافية.

وقال البيت الأبيض إن "دول مجموعة السبع تعتزم إبقاء الأصول السيادية الروسية مجمدة حتى يتم حل النزاع في أوكرانيا".
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