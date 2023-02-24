https://sputnikarabic.ae/20230224/هل-هناك-ارتباط-بين-القهوة-وفقدان-البصر؟-1073974059.html

هل هناك ارتباط بين القهوة وفقدان البصر؟

هل هناك ارتباط بين القهوة وفقدان البصر؟

البحث السريع على الإنترنت عما إذا كانت القهوة تسبب العمى يؤدي إلى ظهور العديد من المقالات بعناوين مضللة ومثيرة للقلق. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T20:13+0000

2023-02-24T20:13+0000

2023-02-24T20:13+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

علوم

القهوة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742181_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_b671a66eef2e4f7acb0d388fa9b98bc9.jpg

تشير العديد من هذه المقالات إلى إحصائيات من دراسة أجريت عام 2012 من قبل باحثين في بريجهام ومستشفى النساء وكلية الطب بجامعة هارفارد ومراكز بحثية أخرى في منطقة بوسطن، بحسب موقع health line المتخصص في الشؤون العلمية.في هذه الدراسة، وجد الباحثون أن البالغين الذين يشربون 3 أكواب أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا لديهم خطر الإصابة بالماء الزرقاء (الغلوكوما) بنسبة 66% أعلى من أولئك الذين لم يشربوا القهوة.أساءت العديد من المنافذ الإخبارية تفسير هذا على أنه يعني أن القهوة تسبب الغلوكوما أو العمى.لكن نتائج الدراسة لم تجد علاقة السبب والنتيجة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بشكل كامل. تشير بعض الدراسات الأخرى إلى أن القهوة قد يكون لها فوائد لشبكية العين.هل يمكن للإفراط في تناول القهوة أن يضر بصرك؟العلاقة بين استهلاك القهوة وبصرك معقدة، ومن المحتمل أن تؤثر القهوة على الناس بطرق مختلفة. تشير الأبحاث من عام 2012 إلى أن شرب كميات كبيرة جدا من القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بالغلوكوما، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي.الغلوكوما عبارة عن مجموعة من الحالات التي تتميز بتلف العصب البصري، وهي ثاني سبب يؤدي إلى العمى في جميع أنحاء العالم، وتحدث معظم الحالات في البلدان النامية. النوع الأكثر شيوعًا من الغلوكوما، وهو الزرق الأساسي مفتوح الزاوية، يؤدي إلى ارتفاع ضغط مزمن في العين.ماذا تقول الدراسة؟في نفس الدراسة لعام 2012، تم ربط شرب 3 أكواب أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا بزيادة خطر الإصابة بالغلوكوما. كان الارتباط أقوى بين النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من الغلوكوما.يميل الأشخاص الذين يستهلكون 500 ملليغرام أو أكثر من الكافيين يوميا نحو زيادة خطر الإصابة بالغلوكوما من الأشخاص الذين يستهلكون أقل من 125 ملليغرام من الكافيين يوميا. لكن الفرق لم يكن ذا دلالة إحصائية.في دراسة أجريت عام 2021، قام بعض نفس الباحثين بتقييم خطر الإصابة بالغلوكوما لدى أكثر من 120 ألف شخص ممن يشربون القهوة والشاي بانتظام. لم يجدوا علاقة بين شرب القهوة والمياه الزرقاء بشكل عام. ومع ذلك، فقد وجدوا خطرا متزايدا لدى الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 321 مغم من الكافيين يوميا والذين تجعلهم جيناتهم أكثر عرضة لارتفاع ضغط العين.في دراسة أصغر عام 2020، وجد الباحثون في كوريا الجنوبية صلة بين شرب القهوة وخطر الإصابة بالغلوكوما لدى الرجال وليس النساء.كيف يؤثر الكافيين على عينيك؟تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة المحتوية على الكافيين قد تزيد الضغط في عينك. قد يزيد الكافيين أيضا من مستويات حمض أميني يسمى هوموسيستين، والذي يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالغلوكوما.هناك أيضًا دليل متزايد على أن الكافيين يقيد الأوعية الدموية في عينك ويقلل من تدفق الدم. قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى زيادة خطر تلف العصب البصري من الغلوكوما.

https://sputnikarabic.ae/20221102/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-قلة-النوم-ومرض-غلوكوما-1069741993.html

https://sputnikarabic.ae/20230224/هل-قلة-شرب-المياه-تسبب-جفافا-للعين-أو-ضعف-النظر؟-1073963336.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/أسباب-تجعلك-ترغب-في-النوم-بعد-تناول-القهوة-1067064652.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, علوم, القهوة, الأخبار