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https://sputnikarabic.ae/20230225/الإمارات-تهدي-10-سيارات-إسعاف-مجهزة-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-1074003157.html
الإمارات تهدي 10 سيارات إسعاف مجهزة لمنكوبي الزلزال في سوريا
الإمارات تهدي 10 سيارات إسعاف مجهزة لمنكوبي الزلزال في سوريا
أهدت قيادة العمليات المشتركة الإماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، اليوم السبت، السلطات السورية، 10 سيارات إسعاف مجهزة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T20:29+0000
2023-02-25T20:29+0000
زلزال
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وأفادت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، بأن قيادة عملية "الفارس الشهم 2" وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي، قد أهدت سوريا 10 سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة، وذلك ضمن الجهود الإماراتية في إغاثة الأشقاء السوريين عقب الزلزال الذي تأثرت به البلاد.وأكد سالم الفلاسي، المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا أن "المبادرة الإماراتي تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات لصالح الأشقاء في سوريا وخاصة في المجال الصحي ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل".وأفاد بأن الدعم الإماراتي مستمر من أجل تحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري، بدعوى أن سيارات الإسعاف مجهزة للطرق الوعرة بهدف تقديم الخدمات الطبية إلى المتضررين في مواقعهم.قدّم فريق البحث والإنقاذ الاماراتي الذي شارك في عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض نتيجة الزلزال الذي شهدته عدة محافظات في سوريا، معدات وتجهيزات حديثة إلى مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية للمساعدة بعمليات الانقاذ، كهدية من دولة الامارات العربية المتحدة.وقال قائد فريق الامارات للبحث والإنقاذ المقدم حمد محمد الكعبي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تهدف هذه المبادرة، التي وجهت بها القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التعاون التدريبي المشترك مع الدفاع المدني السوري، لإعداد فرق على مستوى عال من الكفاءة والخبرة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات والاستجابة السريعة في الكوارث والأزمات".وأضاف الكعبي: "ستكون هذه المبادرة على المستوى الدولي باعتبار أننا أول فريق تم تصنيفه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائز على الاعتماد الدولي على المستوى الثقيل في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية".وبيّن الكعبي أن المجموعة تتضمن معدات خاصة للقص واللحام وحفر واختراق الكتل البيتونية ووحدات تهوية وتثبيت وتدعيم للمباني لضمان سير عملية الانقاذ بشكل آمن وحبال إنقاذ بأطوال وقياسات مختلفة وأجهزة استشعار وكاميرات وإضاءة ليلية ووسائد لتبعيد الكتل البيتونية ومعدات طبية لتقديم الدعم الطبي فى الموقع وإسعاف تكتيكي وتجهيزات أخرى.كما أشار الكعبي إلى أنه يوجد في المستقبل مشاريع تدريب مشتركة مع الدفاع المدني السوري، لافتاً إلى القيام ببرنامج فني متخصص يؤهل مجموعة فنية من عناصر الدفاع المدني للاستجابة والتعامل مع هذا النوع من البلاغات، وستعتمد مدة التدريب على العناصر الموجودة ومدى المستوى التدريبي الذين يمتلكونه.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.
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https://sputnikarabic.ae/20230215/الإمارات-تدعم-سوريا-بـ-50-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات-الزلزال-1073558665.html
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زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

الإمارات تهدي 10 سيارات إسعاف مجهزة لمنكوبي الزلزال في سوريا

20:29 GMT 25.02.2023
© Sputnik . Monzer Said‏"سبوتنيك" تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية
‏سبوتنيك تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Monzer Said
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أهدت قيادة العمليات المشتركة الإماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، اليوم السبت، السلطات السورية، 10 سيارات إسعاف مجهزة.
وأفادت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، بأن قيادة عملية "الفارس الشهم 2" وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي، قد أهدت سوريا 10 سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة، وذلك ضمن الجهود الإماراتية في إغاثة الأشقاء السوريين عقب الزلزال الذي تأثرت به البلاد.
وأكد سالم الفلاسي، المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا أن "المبادرة الإماراتي تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات لصالح الأشقاء في سوريا وخاصة في المجال الصحي ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل".
وأفاد بأن الدعم الإماراتي مستمر من أجل تحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري، بدعوى أن سيارات الإسعاف مجهزة للطرق الوعرة بهدف تقديم الخدمات الطبية إلى المتضررين في مواقعهم.
فريق الانقاذ الإماراتي يقدم معدات حديثة للدفاع المدني السوري دعما لاستجابته خلال الكوارث - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
فريق الإنقاذ الإماراتي يقدم معدات حديثة للدفاع المدني السوري دعما لاستجابته خلال الكوارث... صور
16 فبراير, 20:01 GMT
قدّم فريق البحث والإنقاذ الاماراتي الذي شارك في عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض نتيجة الزلزال الذي شهدته عدة محافظات في سوريا، معدات وتجهيزات حديثة إلى مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية للمساعدة بعمليات الانقاذ، كهدية من دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال قائد فريق الامارات للبحث والإنقاذ المقدم حمد محمد الكعبي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تهدف هذه المبادرة، التي وجهت بها القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التعاون التدريبي المشترك مع الدفاع المدني السوري، لإعداد فرق على مستوى عال من الكفاءة والخبرة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات والاستجابة السريعة في الكوارث والأزمات".
وأضاف الكعبي: "ستكون هذه المبادرة على المستوى الدولي باعتبار أننا أول فريق تم تصنيفه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائز على الاعتماد الدولي على المستوى الثقيل في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية".
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وبيّن الكعبي أن المجموعة تتضمن معدات خاصة للقص واللحام وحفر واختراق الكتل البيتونية ووحدات تهوية وتثبيت وتدعيم للمباني لضمان سير عملية الانقاذ بشكل آمن وحبال إنقاذ بأطوال وقياسات مختلفة وأجهزة استشعار وكاميرات وإضاءة ليلية ووسائد لتبعيد الكتل البيتونية ومعدات طبية لتقديم الدعم الطبي فى الموقع وإسعاف تكتيكي وتجهيزات أخرى.
كما أشار الكعبي إلى أنه يوجد في المستقبل مشاريع تدريب مشتركة مع الدفاع المدني السوري، لافتاً إلى القيام ببرنامج فني متخصص يؤهل مجموعة فنية من عناصر الدفاع المدني للاستجابة والتعامل مع هذا النوع من البلاغات، وستعتمد مدة التدريب على العناصر الموجودة ومدى المستوى التدريبي الذين يمتلكونه.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.
كانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد الماضي، وصول عدد الضحايا إلى 1414 قتيلا و2349 مصابا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ضربها الزلزال.
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