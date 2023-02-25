https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤول-تركي-الهزات-الارتدادية-للزلزال-تحدث-كل-3-دقائق-ونتوقع-استمرارها-عامين-1073997657.html
مسؤول تركي: الهزات الارتدادية للزلزال تحدث كل 3 دقائق ونتوقع استمرارها عامين
مسؤول تركي: الهزات الارتدادية للزلزال تحدث كل 3 دقائق ونتوقع استمرارها عامين
كشف مدير قسم الزلازل وتخفيف المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية أورهان تاتار، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية لزلزال 6 شباط/فبراير تحدث كل 3 دقائق،... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:13+0000
2023-02-25T16:13+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تاتار، في مؤتمر صحفي: "نتوقع استمرار الهزات الارتدادية لمدة عامين آخرين على الأقل، وهناك هزة ارتدادية تحدث كل 3 دقائق".وأضاف أنه "وقعت 9 آلاف و470 هزة ارتدادية حتى الآن منذ الزلزالين الكبيرين في كهرمان مرعش"، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 44 ألف شخص وإصابة نحو 120 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وفي 20 شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة دفني بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، وبعد دقائق ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 منطقة سمانداغ بالمحافظة ذاتها، وأدى الزلزالين إلى انهيار عدد من البنايات، معظمها كان متصدعًا بعد زلزال 6 شباط/فبراير.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230223/تركيا-تسجل-8550-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-المدمر-1073946397.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
مسؤول تركي: الهزات الارتدادية للزلزال تحدث كل 3 دقائق ونتوقع استمرارها عامين
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كشف مدير قسم الزلازل وتخفيف المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية أورهان تاتار، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية لزلزال 6 شباط/فبراير تحدث كل 3 دقائق، متوقعا استمرارها لمدة عامين على الأقل.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تاتار، في مؤتمر صحفي: "نتوقع استمرار الهزات الارتدادية
لمدة عامين آخرين على الأقل، وهناك هزة ارتدادية تحدث كل 3 دقائق".
وأضاف أنه "وقعت 9 آلاف و470 هزة ارتدادية حتى الآن منذ الزلزالين الكبيرين في كهرمان مرعش"، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة
.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال
إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 44 ألف شخص وإصابة نحو 120 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وفي 20 شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة دفني بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، وبعد دقائق ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 منطقة سمانداغ بالمحافظة ذاتها، وأدى الزلزالين إلى انهيار عدد من البنايات، معظمها كان متصدعًا بعد زلزال 6 شباط/فبراير.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر
الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.