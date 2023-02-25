عربي
https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤول-تركي-الهزات-الارتدادية-للزلزال-تحدث-كل-3-دقائق-ونتوقع-استمرارها-عامين-1073997657.html
مسؤول تركي: الهزات الارتدادية للزلزال تحدث كل 3 دقائق ونتوقع استمرارها عامين
مسؤول تركي: الهزات الارتدادية للزلزال تحدث كل 3 دقائق ونتوقع استمرارها عامين
كشف مدير قسم الزلازل وتخفيف المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية أورهان تاتار، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية لزلزال 6 شباط/فبراير تحدث كل 3 دقائق،... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:13+0000
2023-02-25T16:13+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
زلزال
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860257_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9bffc2f6fcdcb8a33de7312644b37860.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تاتار، في مؤتمر صحفي: "نتوقع استمرار الهزات الارتدادية لمدة عامين آخرين على الأقل، وهناك هزة ارتدادية تحدث كل 3 دقائق".وأضاف أنه "وقعت 9 آلاف و470 هزة ارتدادية حتى الآن منذ الزلزالين الكبيرين في كهرمان مرعش"، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 44 ألف شخص وإصابة نحو 120 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وفي 20 شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة دفني بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، وبعد دقائق ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 منطقة سمانداغ بالمحافظة ذاتها، وأدى الزلزالين إلى انهيار عدد من البنايات، معظمها كان متصدعًا بعد زلزال 6 شباط/فبراير.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230223/تركيا-تسجل-8550-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-المدمر-1073946397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860257_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_84f84e6d64a85594ea2feaa33f77de4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

مسؤول تركي: الهزات الارتدادية للزلزال تحدث كل 3 دقائق ونتوقع استمرارها عامين

16:13 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyأوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023
أوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
تابعنا عبرTelegram
كشف مدير قسم الزلازل وتخفيف المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ التركية أورهان تاتار، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية لزلزال 6 شباط/فبراير تحدث كل 3 دقائق، متوقعا استمرارها لمدة عامين على الأقل.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تاتار، في مؤتمر صحفي: "نتوقع استمرار الهزات الارتدادية لمدة عامين آخرين على الأقل، وهناك هزة ارتدادية تحدث كل 3 دقائق".
وأضاف أنه "وقعت 9 آلاف و470 هزة ارتدادية حتى الآن منذ الزلزالين الكبيرين في كهرمان مرعش"، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
أوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
تركيا تسجل 8550 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر
23 فبراير, 19:04 GMT
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 44 ألف شخص وإصابة نحو 120 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وفي 20 شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة دفني بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، وبعد دقائق ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 منطقة سمانداغ بالمحافظة ذاتها، وأدى الزلزالين إلى انهيار عدد من البنايات، معظمها كان متصدعًا بعد زلزال 6 شباط/فبراير.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала