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https://sputnikarabic.ae/20230225/مسؤول-عسكري-إيراني-الأسطول-البحري-الأمريكي-بأكمله-في-مرمى-الصواريخ-الإيرانية-1073999539.html
مسؤول عسكري إيراني: الأسطول البحري الأمريكي بأكمله في مرمى الصواريخ الإيرانية
مسؤول عسكري إيراني: الأسطول البحري الأمريكي بأكمله في مرمى الصواريخ الإيرانية
قال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن بلاده قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد ألفي كيلومتر. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T17:24+0000
2023-02-25T17:24+0000
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وأكد زادة، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء أمس، أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا".وأوضح القائد العسكري الإيراني خصائص الصاروخ فرط الصوت الإيراني، مشيرا إلى أن "لهذا الصاروخ محرك يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 إلى 500 كيلومتر من الهدف وأن منظومات هذا الصاروخ تمكنه من استهداف أية نقطة يريدها"، لافتا إلى أن "سرعته تفوق 13 ماخ (سرعة الصوت)".وأضاف: "من أهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو سلب إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو".وتابع: "أقول بكل ثقة بأن الأعداء لا يمكنهم أن يصنعوا مثيلا لهذا الصاروخ حتى بعد مضي عدة عقود".وأكد زادة أن "الحرس الثوري وقوات الجوفضائية كانت تبحث منذ البداية عن شل قدرة الماكينة الحربية الأمريكية"، مشددا على أن "للأمريكيين عددا من مكامن القوة ونحن سعينا إلى ضرب مكامن التفوق هذه وجعلها غير مجدية".
https://sputnikarabic.ae/20230225/التلفزيون-الإيراني-يبث-أولى-لقطات-الصاروخ-المجنح-باوه-الجديد-وطائرة-شاهد-149-المسيّرة-فيديو-1073981418.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

مسؤول عسكري إيراني: الأسطول البحري الأمريكي بأكمله في مرمى الصواريخ الإيرانية

17:24 GMT 25.02.2023
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
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قال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن بلاده قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد ألفي كيلومتر.
وأكد زادة، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء أمس، أن "عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا".
وأوضح القائد العسكري الإيراني خصائص الصاروخ فرط الصوت الإيراني، مشيرا إلى أن "لهذا الصاروخ محرك يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 إلى 500 كيلومتر من الهدف وأن منظومات هذا الصاروخ تمكنه من استهداف أية نقطة يريدها"، لافتا إلى أن "سرعته تفوق 13 ماخ (سرعة الصوت)".
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08:44 GMT
وأضاف: "من أهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو سلب إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو".
وتابع: "أقول بكل ثقة بأن الأعداء لا يمكنهم أن يصنعوا مثيلا لهذا الصاروخ حتى بعد مضي عدة عقود".
وأكد زادة أن "الحرس الثوري وقوات الجوفضائية كانت تبحث منذ البداية عن شل قدرة الماكينة الحربية الأمريكية"، مشددا على أن "للأمريكيين عددا من مكامن القوة ونحن سعينا إلى ضرب مكامن التفوق هذه وجعلها غير مجدية".
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