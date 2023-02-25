https://sputnikarabic.ae/20230225/مصرع-5-أشخاص-إثر-تحطم-طائرة-في-الولايات-المتحدة-1074002504.html
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في الولايات المتحدة
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في الولايات المتحدة
لقي خمسة أشخاص، كانوا على متن رحلة نقل طبية، حتفهم إثر تحطم طائرة في شمال ولاية نيفادا الأمريكية، وفقا لشركة الإسعاف الجوي. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T19:56+0000
2023-02-25T19:56+0000
2023-02-25T19:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة
العالم
الأخبار
حوادث طيران
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وقال رئيس شرطة مقاطعة ليون إن السلطات بدأت في تلقي اتصالات بشأن الحادث الذي وقع قرب ستاجكوتش في نيفادا في الساعة الـ 9:15 من مساء الجمعة.وأوضح المسؤول الأمني أنه تم العثور على الحطام بعد نحو ساعتين، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت شركة "كير فلايت"، التي تقدم خدمة الإسعاف بالطائرة والمروحية، إن قتلى الحادث بينهم الطيار وممرضة طيران ومسعف طيران ومريض وأحد أفراد أسرة المريض.وذكرت الشركة في بيان: "نشعر بالأسى للإبلاغ عن تلقينا تأكيد من إدارة مكافحة الحريق المركزية في مقاطعة ليون أنه لم ينجو أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة".وأضافت أنه تم إيقاف الرحلات الجوية للتركيز على مساعدة الوكالات المستجيبة وأعضاء الفريق والعائلات.قالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، صباح السبت، على "تويتر" إنها سترسل فريقًا من سبعة أعضاء من المحققين إلى موقع التحطم.
https://sputnikarabic.ae/20230223/تحطم-طائرة-عسكرية-روسية-في-بيلغرورد-ونجاة-قائدها-1073909603.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, تحطم طائرة, العالم, الأخبار, حوادث طيران
الولايات المتحدة الأمريكية, تحطم طائرة, العالم, الأخبار, حوادث طيران
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في الولايات المتحدة
19:56 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 19:57 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
لقي خمسة أشخاص، كانوا على متن رحلة نقل طبية، حتفهم إثر تحطم طائرة في شمال ولاية نيفادا الأمريكية، وفقا لشركة الإسعاف الجوي.
وقال رئيس شرطة مقاطعة ليون إن السلطات بدأت في تلقي اتصالات بشأن الحادث الذي وقع
قرب ستاجكوتش في نيفادا في الساعة الـ 9:15 من مساء الجمعة.
وأوضح المسؤول الأمني أنه تم العثور على الحطام بعد نحو ساعتين، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقالت شركة "كير فلايت"، التي تقدم خدمة الإسعاف بالطائرة والمروحية، إن قتلى الحادث
بينهم الطيار وممرضة طيران ومسعف طيران ومريض وأحد أفراد أسرة المريض.
وذكرت الشركة في بيان: "نشعر بالأسى للإبلاغ عن تلقينا تأكيد من إدارة مكافحة الحريق المركزية في مقاطعة ليون أنه لم ينجو أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة".
وأضافت أنه تم إيقاف الرحلات الجوية للتركيز على مساعدة الوكالات المستجيبة وأعضاء الفريق والعائلات.
قالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، صباح السبت، على "تويتر" إنها سترسل فريقًا من سبعة أعضاء من المحققين إلى موقع التحطم.