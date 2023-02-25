عربي
https://sputnikarabic.ae/20230225/مصرع-5-أشخاص-إثر-تحطم-طائرة-في-الولايات-المتحدة-1074002504.html
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في الولايات المتحدة
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في الولايات المتحدة
لقي خمسة أشخاص، كانوا على متن رحلة نقل طبية، حتفهم إثر تحطم طائرة في شمال ولاية نيفادا الأمريكية، وفقا لشركة الإسعاف الجوي. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T19:56+0000
2023-02-25T19:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
تحطم طائرة
العالم
الأخبار
حوادث طيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg
وقال رئيس شرطة مقاطعة ليون إن السلطات بدأت في تلقي اتصالات بشأن الحادث الذي وقع قرب ستاجكوتش في نيفادا في الساعة الـ 9:15 من مساء الجمعة.وأوضح المسؤول الأمني أنه تم العثور على الحطام بعد نحو ساعتين، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت شركة "كير فلايت"، التي تقدم خدمة الإسعاف بالطائرة والمروحية، إن قتلى الحادث بينهم الطيار وممرضة طيران ومسعف طيران ومريض وأحد أفراد أسرة المريض.وذكرت الشركة في بيان: "نشعر بالأسى للإبلاغ عن تلقينا تأكيد من إدارة مكافحة الحريق المركزية في مقاطعة ليون أنه لم ينجو أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة".وأضافت أنه تم إيقاف الرحلات الجوية للتركيز على مساعدة الوكالات المستجيبة وأعضاء الفريق والعائلات.قالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، صباح السبت، على "تويتر" إنها سترسل فريقًا من سبعة أعضاء من المحققين إلى موقع التحطم.
https://sputnikarabic.ae/20230223/تحطم-طائرة-عسكرية-روسية-في-بيلغرورد-ونجاة-قائدها-1073909603.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/96/1040629609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac52508b31a90594c22c4bc6ef5ec38d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, تحطم طائرة, العالم, الأخبار, حوادث طيران
الولايات المتحدة الأمريكية, تحطم طائرة, العالم, الأخبار, حوادث طيران

مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في الولايات المتحدة

19:56 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 19:57 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لقي خمسة أشخاص، كانوا على متن رحلة نقل طبية، حتفهم إثر تحطم طائرة في شمال ولاية نيفادا الأمريكية، وفقا لشركة الإسعاف الجوي.
وقال رئيس شرطة مقاطعة ليون إن السلطات بدأت في تلقي اتصالات بشأن الحادث الذي وقع قرب ستاجكوتش في نيفادا في الساعة الـ 9:15 من مساء الجمعة.
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
تحطم طائرة عسكرية روسية في بيلغورد ومقتل قائدها
23 فبراير, 08:45 GMT
وأوضح المسؤول الأمني أنه تم العثور على الحطام بعد نحو ساعتين، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقالت شركة "كير فلايت"، التي تقدم خدمة الإسعاف بالطائرة والمروحية، إن قتلى الحادث بينهم الطيار وممرضة طيران ومسعف طيران ومريض وأحد أفراد أسرة المريض.
وذكرت الشركة في بيان: "نشعر بالأسى للإبلاغ عن تلقينا تأكيد من إدارة مكافحة الحريق المركزية في مقاطعة ليون أنه لم ينجو أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة".
وأضافت أنه تم إيقاف الرحلات الجوية للتركيز على مساعدة الوكالات المستجيبة وأعضاء الفريق والعائلات.
قالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، صباح السبت، على "تويتر" إنها سترسل فريقًا من سبعة أعضاء من المحققين إلى موقع التحطم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:46 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала