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https://sputnikarabic.ae/20230225/وزير-الدفاع-العراقي-يزور-إيران-لبحث-سبل-تطوير-العلاقات-الثنائية-لخدمة-المؤسسة-العسكرية-1074003767.html
وزير الدفاع العراقي يزور إيران لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المؤسسة العسكرية
وزير الدفاع العراقي يزور إيران لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المؤسسة العسكرية
ترأس وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وفدا رفيع المستوى يزور إيران لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T20:41+0000
2023-02-25T20:41+0000
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ووصل العباسي، اليوم السبت، إلى إيراني على رأس وفد رفيع المستوى، بعد تلقيه دعوة من نظيره الإيراني، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها، أن زيارة الوفد تستمر لمدة يومين.وأشارت إلى أن الوفد سيبحث خلال زيارته الرسمية "العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تطويرها بما يخدم المؤسسة العسكرية".والأربعاء الماضي، وعد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بتلبية دعوة زيارة إيران، التي تلقاها خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وتلقى رشيد "دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".وأكد رشيد أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية".
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير الدفاع العراقي يزور إيران لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المؤسسة العسكرية

20:41 GMT 25.02.2023
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ما هي قدرات الجيش العراقي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
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ترأس وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وفدا رفيع المستوى يزور إيران لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووصل العباسي، اليوم السبت، إلى إيراني على رأس وفد رفيع المستوى، بعد تلقيه دعوة من نظيره الإيراني، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها، أن زيارة الوفد تستمر لمدة يومين.
وأشارت إلى أن الوفد سيبحث خلال زيارته الرسمية "العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وسبل تطويرها بما يخدم المؤسسة العسكرية".
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والأربعاء الماضي، وعد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بتلبية دعوة زيارة إيران، التي تلقاها خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وتلقى رشيد "دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".
وأكد رشيد أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية".
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