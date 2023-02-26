https://sputnikarabic.ae/20230226/تصحيح-مسؤول-سعودي-لنظيره-الأردني-تفسير-آية-قرآنية-يثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1074014287.html
تصحيح مسؤول سعودي لنظيره الأردني تفسير آية قرآنية يثير تفاعلا واسعا... فيديو
تصحيح مسؤول سعودي لنظيره الأردني تفسير آية قرآنية يثير تفاعلا واسعا... فيديو
أثار مقطع مصور لرئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، وهو يصحح فيه لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، تفسير آية قرآنية تفاعلا واسعا على مواقع... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T08:47+0000
2023-02-26T08:47+0000
2023-02-26T08:50+0000
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا يوم السبت لرئيس مجلس النواب الأردني، يفسر فيه الآية القرآنية: "ربّ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات".ففي كلمته خلال افتتاح المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة العراقية بغداد، قرأ الصفدي الآية، مشيرا إلى أن البلد المقصود في الآية هو العراق.من جانبه، تدخل رئيس مجلس الشورى السعودي، للتعقيب على المسؤول الأردني، موضحا أن المقصود بالبلد الذي ذكر في الآية التي وردت في سورة البقرة "هو مكة المكرمة"، في المملكة العربية السعودية.كما استشهد بآيات أخرى من سورتي البقرة وإبراهيم، للتأكيد أن البلد المقصود هو مكة المكرمة.وشدد رئيس مجلس الشورى السعودي على أن الهدف من تعقيبه على الصفدي هو "الإيضاح فقط".وقوبل الفيديو بتفاعل واسع على موقع "تويتر"، حيث أشاد البعض بتوضيح المسؤول السعودي واستحضاره للآيات القرآنية.لكن البعض الآخر اعتبر أن هذا التعقيب وضع رئيس مجلس النواب الأردني في موقف محرج، فيما رأى آخرون أن الصفدي استشهد بالآية بشكل مجازي عند إشارته إلى العراق.
مكة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البرلمان العربي, العالم العربي, مجلس الشورى السعودي, أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم, مكة
البرلمان العربي, العالم العربي, مجلس الشورى السعودي, أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم, مكة
تصحيح مسؤول سعودي لنظيره الأردني تفسير آية قرآنية يثير تفاعلا واسعا... فيديو
08:47 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
أثار مقطع مصور لرئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، وهو يصحح فيه لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، تفسير آية قرآنية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا يوم السبت لرئيس مجلس النواب الأردني
، يفسر فيه الآية القرآنية: "ربّ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات".
ففي كلمته خلال افتتاح المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي
، في العاصمة العراقية بغداد، قرأ الصفدي الآية، مشيرا إلى أن البلد المقصود في الآية هو العراق.
من جانبه، تدخل رئيس مجلس الشورى السعودي
، للتعقيب على المسؤول الأردني، موضحا أن المقصود بالبلد الذي ذكر في الآية التي وردت في سورة البقرة "هو مكة المكرمة"، في المملكة العربية السعودية.
كما استشهد بآيات أخرى من سورتي البقرة وإبراهيم، للتأكيد أن البلد المقصود هو مكة المكرمة.
وشدد رئيس مجلس الشورى السعودي على أن الهدف من تعقيبه على الصفدي هو "الإيضاح فقط".
وقوبل الفيديو بتفاعل واسع على موقع "تويتر"، حيث أشاد البعض بتوضيح المسؤول السعودي واستحضاره للآيات القرآنية.
لكن البعض الآخر اعتبر أن هذا التعقيب وضع رئيس مجلس النواب الأردني في موقف محرج، فيما رأى آخرون أن الصفدي استشهد بالآية بشكل مجازي عند إشارته إلى العراق.