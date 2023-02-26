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https://sputnikarabic.ae/20230226/توتنهام-يحسم-ديربي-لندن-ويهزم-تشيلسي-بثنائية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي-1074033633.html
توتنهام يحسم ديربي لندن ويهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
توتنهام يحسم ديربي لندن ويهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
حسم نادي توتنهام هوتسبير، ديربي لندن، بعد فوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T16:19+0000
2023-02-26T16:19+0000
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افتتح أوليفر سكيب التسجيل للسبيرز في الدقيقة 46، فيما خطف هاري كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي بعد اعتدائه على إيمرسون رويال، ولكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، ليلغي البطاقة الحمراء، ويشهر البطاقة الصفراء بدلا منها.ورفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليوسع الفارق إلى 4 نقاط مع نيوكاسل يونايتد الذي لعب مباراة أقل.في المقابل، واصل تشيلسي نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي وتعثر للمباراة الخامسة على التوالي ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20221106/محمد-صلاح-يحرز-هدفين-ويقود-ليفربول-إلى-انتصار-مهم-على-توتنهام-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1069892531.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, نادي تشيلسي, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, نادي تشيلسي, منوعات, رياضة, الأخبار

توتنهام يحسم ديربي لندن ويهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

16:19 GMT 26.02.2023
© AP Photo / Ian Waltonتوتنهام يهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 26 فبراير/ شباط 2023.
توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 26 فبراير/ شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Ian Walton
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حسم نادي توتنهام هوتسبير، ديربي لندن، بعد فوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.
افتتح أوليفر سكيب التسجيل للسبيرز في الدقيقة 46، فيما خطف هاري كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.
وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي بعد اعتدائه على إيمرسون رويال، ولكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، ليلغي البطاقة الحمراء، ويشهر البطاقة الصفراء بدلا منها.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
محمد صلاح يحرز هدفين ويقود ليفربول إلى انتصار مهم على توتنهام في الدوري الإنجليزي... فيديو
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ورفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليوسع الفارق إلى 4 نقاط مع نيوكاسل يونايتد الذي لعب مباراة أقل.
في المقابل، واصل تشيلسي نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي وتعثر للمباراة الخامسة على التوالي ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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