https://sputnikarabic.ae/20230226/توتنهام-يحسم-ديربي-لندن-ويهزم-تشيلسي-بثنائية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي-1074033633.html

توتنهام يحسم ديربي لندن ويهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

توتنهام يحسم ديربي لندن ويهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حسم نادي توتنهام هوتسبير، ديربي لندن، بعد فوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T16:19+0000

2023-02-26T16:19+0000

2023-02-26T16:19+0000

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افتتح أوليفر سكيب التسجيل للسبيرز في الدقيقة 46، فيما خطف هاري كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي بعد اعتدائه على إيمرسون رويال، ولكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، ليلغي البطاقة الحمراء، ويشهر البطاقة الصفراء بدلا منها.ورفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليوسع الفارق إلى 4 نقاط مع نيوكاسل يونايتد الذي لعب مباراة أقل.في المقابل، واصل تشيلسي نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي وتعثر للمباراة الخامسة على التوالي ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, نادي تشيلسي, منوعات, رياضة, الأخبار