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https://sputnikarabic.ae/20230226/تويتر-تقيل-50-موظفا-آخرين-في-إطار-خطة-ماسك-خفض-العمالة-1074026764.html
"تويتر" يقيل 50 موظفا آخرين في إطار خطة "ماسك" خفض العمالة
"تويتر" يقيل 50 موظفا آخرين في إطار خطة "ماسك" خفض العمالة
قالت تقارير إعلامية إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أقال 50 موظفًا آخرين، مع استمرار خطة مالكه إيلون ماسك خفض التكلفة. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T14:26+0000
2023-02-26T14:26+0000
تويتر
إيلون ماسك
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ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن مصادر أكدت أن "تويتر" أقال 50 موظفًا آخر في الجولة الثامنة على الأقل من تخفيضات الوظائف منذ أن اشترى إيلون ماسك الشركة مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.استشهد المنشور الذي يركز على الصناعة التكنولوجية ومقره مدينة سان فرانسيسكو ، وهو "مسقط رأس تويتر"، بأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمسألة قائلين إن التخفيض الأخير حدث أمس السبت، وقد أثر على فرق الهندسة التي تدعم التطبيق الرئيسي والإعلانات والبنية التحتية التقنية التي تحافظ على تشغيل أنظمة تويتر.بعد أن اشتكى ماسك من "انخفاض هائل في الإيرادات" أعقب اتهامات بالرقابة وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام الرئيسية.وبحسب ما ورد، تقلص عدد موظفي "تويتر" بنسبة 70% إلى نحو 2000 منذ ذلك الحين.ويواجه موقع "تويتر" أيضًا ما لا يقل عن ثلاث شكاوى مقدمة إلى مجلس العمل الأمريكي تزعم طرد العمال لانتقادهم الشركة، ومحاولة تنظيم إضراب، وغير ذلك من السلوكيات التي يحميها قانون العمل الفيدرالي.طالع أيضا: ماسك يغلق جميع مكاتب "تويتر" مؤقتا ويمنع دخول الموظفين
https://sputnikarabic.ae/20221123/تويتر-تنتهي-من-عمليات-تسريح-الموظفين-وماسك-يفتح-التعيينات-من-جديد-1070454857.html
https://sputnikarabic.ae/20221215/محكمة-أمريكية-تقضي-بسجن-موظف-سابق-في-تويتر-بسبب-كشف-بيانات-مستخدمين-للسعودية-1071234631.html
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تويتر, إيلون ماسك
تويتر, إيلون ماسك

"تويتر" يقيل 50 موظفا آخرين في إطار خطة "ماسك" خفض العمالة

14:26 GMT 26.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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قالت تقارير إعلامية إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أقال 50 موظفًا آخرين، مع استمرار خطة مالكه إيلون ماسك خفض التكلفة.
ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن مصادر أكدت أن "تويتر" أقال 50 موظفًا آخر في الجولة الثامنة على الأقل من تخفيضات الوظائف منذ أن اشترى إيلون ماسك الشركة مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
مجتمع
"تويتر" تنتهي من عمليات تسريح الموظفين وماسك يفتح التعيينات من جديد
23 نوفمبر 2022, 08:09 GMT
استشهد المنشور الذي يركز على الصناعة التكنولوجية ومقره مدينة سان فرانسيسكو ، وهو "مسقط رأس تويتر"، بأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمسألة قائلين إن التخفيض الأخير حدث أمس السبت، وقد أثر على فرق الهندسة التي تدعم التطبيق الرئيسي والإعلانات والبنية التحتية التقنية التي تحافظ على تشغيل أنظمة تويتر.
بعد أن اشتكى ماسك من "انخفاض هائل في الإيرادات" أعقب اتهامات بالرقابة وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام الرئيسية.
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
محكمة أمريكية تقضي بسجن موظف سابق في "تويتر" بسبب كشف بيانات مستخدمين للسعودية
15 ديسمبر 2022, 14:15 GMT
وبحسب ما ورد، تقلص عدد موظفي "تويتر" بنسبة 70% إلى نحو 2000 منذ ذلك الحين.

يشار إلى أنه وبعد تسريح العمال، اتهم العشرات من موظفي تويتر السابقين الشركة بارتكاب انتهاكات قانونية مختلفة ناجمة عن استحواذ ماسك عليها، تضمنت (المزاعم) استهداف النساء بسبب تسريحهن من العمل وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة.

ويواجه موقع "تويتر" أيضًا ما لا يقل عن ثلاث شكاوى مقدمة إلى مجلس العمل الأمريكي تزعم طرد العمال لانتقادهم الشركة، ومحاولة تنظيم إضراب، وغير ذلك من السلوكيات التي يحميها قانون العمل الفيدرالي.
طالع أيضا: ماسك يغلق جميع مكاتب "تويتر" مؤقتا ويمنع دخول الموظفين
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