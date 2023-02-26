https://sputnikarabic.ae/20230226/عبد-اللهيان-هناك-تفاؤل-بشأن-عودة-العلاقات-بین-إيران-والسعودية-إلی-وضعها-الطبیعي-1074047499.html

عبد اللهيان: هناك تفاؤل بشأن عودة العلاقات بین إيران والسعودية إلی وضعها الطبیعي

عبد اللهيان: هناك تفاؤل بشأن عودة العلاقات بین إيران والسعودية إلی وضعها الطبیعي

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، "آخر تطورات المحادثات مع المملكة العربية السعودية، بعد خمس جولات من الحوار. 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T21:02+0000

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وقال عبد اللهيان، في حوار مع قناة العالم الإخبارية، إن "هناك تفاؤل بشأن عودة العلاقات بین الریاض وطهران إلی وضعها الطبیعي"، مؤكدا أنها مفیدة للبلدین وللمنطقة علی حد سواء.وأضاف: "کانت الجمهوریة الإسلامیة ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودیة، وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقیة، وحالیا نحن في صدد تنظیم وبرمجة جولة جدیدة من المحادثات".وتابع: "نحن علی أمل أن نشهد خطوات وإجراءات ملموسة ونتائج واضحة علی الأرض. تحولت تفاهمات محددة إلی خطوات عملیة وتنفیذیة، ولكن لاتزال أمامنا مواضیع في طور الحوار بیننا وبین الجانب السعودي".وأردف: "نحن نعتقد أن نتیجة هذه المحادثات ستكون خلق أجواء مناسبة لإعادة فتح سفارتي البلدین في العاصمتین في الوقت المناسب، والجمهوریة الإسلامیة کانت ولاتزال دائما ترحب بسیر المحادثات والتفاعل وعودة العلاقات إلی حالتها الطبیعیة".وقام وزيرالخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مطلع الشهر الجاري، بزيارة إلى بغداد، حيث استعرض ملف استئناف المفاوضات السعودية – الإيرانية، برعاية الحكومة العراقية.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على احترام الآخر.

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