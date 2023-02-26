https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-4-أشخاص-إثر-انفجار-داخل-سوق-غربي-باكستان-1074023233.html
مصرع 4 أشخاص إثر انفجار داخل سوق غربي باكستان
مصرع 4 أشخاص إثر انفجار داخل سوق غربي باكستان
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 12 آخرين في سوق غربي باكستان، جراء انفجار صباح اليوم الأحد. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T13:19+0000
2023-02-26T13:19+0000
2023-02-26T13:19+0000
باكستان
العالم
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نيودلهي- سبوتنيك. وفيما قالت تقارير إعلامية إن الانفجار يُعتقد أنه نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، نقلت محطة "جيو تي في" الباكستانية نقلاً عن الشرطة المحلية أن النتائج الأولية تشير إلى أن متفجرات كانت مزروعة على دراجة نارية عندما انفجرت في بازار راخني في بارخان بإقليم بلوشستان.وبحسب ما ورد، كان الانفجار قويا لدرجة أنه ألحق أضرارا بالمتاجر والسيارات القريبة، فيما نُقل عن ضابط شرطة برخان "سجاد أفضل" قوله: "قتل أربعة أشخاص ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى"، بينما يتراوح عدد المصابين في الانفجار من 10 إلى 14 عبر تقارير وسائل الإعلام المحلية.من جهته، أدان رئيس وزراء بلوشستان، عبد القدوس بيزينجو، الانفجار وأمر السلطات باتخاذ جميع الخطوات الممكنة للقبض على المسؤولين.وقال الوزير في تغريدة له على "تويتر": "أولئك الذين سفكوا دماء الأبرياء هم أعداء للبشرية.. الإرهابيون يخلقون حالة من عدم اليقين لتحقيق أهدافهم الشريرة، لكننا لن نسمح للعناصر المناهضة للدولة بالنجاح".يشار إلى أن مقاطعة بلوشستان كانت قد شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في حوادث العنف، بما في ذلك التفجيرات والهجمات المستهدفة، مما أدى إلى زيادة التدابير الأمنية.طالع أيضا: وكالة: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان
https://sputnikarabic.ae/20230226/مقتل-شرطيين-اثنين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-جنوب-غرب-باكستان-1074008564.html
https://sputnikarabic.ae/20210819/باكستان-50-جريحا-في-انفجار-استهدف-موكبا-دينيا-1049882694.html
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باكستان, العالم
مصرع 4 أشخاص إثر انفجار داخل سوق غربي باكستان
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 12 آخرين في سوق غربي باكستان، جراء انفجار صباح اليوم الأحد.
نيودلهي- سبوتنيك. وفيما قالت تقارير إعلامية إن الانفجار يُعتقد أنه نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، نقلت محطة "جيو تي في" الباكستانية نقلاً عن الشرطة المحلية أن النتائج الأولية تشير إلى أن متفجرات كانت
مزروعة على دراجة نارية عندما انفجرت في بازار راخني في بارخان بإقليم بلوشستان.
وبحسب ما ورد، كان الانفجار قويا لدرجة أنه ألحق أضرارا بالمتاجر
والسيارات القريبة، فيما نُقل عن ضابط شرطة برخان "سجاد أفضل" قوله: "قتل أربعة أشخاص ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى"، بينما يتراوح عدد المصابين في الانفجار من 10 إلى 14 عبر تقارير وسائل الإعلام المحلية.
من جهته، أدان رئيس وزراء بلوشستان، عبد القدوس بيزينجو، الانفجار وأمر السلطات باتخاذ جميع الخطوات الممكنة للقبض على المسؤولين.
وقال الوزير في تغريدة له على "تويتر": "أولئك الذين سفكوا
دماء الأبرياء هم أعداء للبشرية.. الإرهابيون يخلقون حالة من عدم اليقين لتحقيق أهدافهم الشريرة، لكننا لن نسمح للعناصر المناهضة للدولة بالنجاح".
وطوقت قوات الأمن المحلية المنطقة وأوقفت حركة المرور بعد الحادث لجمع الأدلة، بحسب تقارير إعلامية.
يشار إلى أن مقاطعة بلوشستان كانت قد شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في حوادث العنف، بما في ذلك التفجيرات والهجمات المستهدفة، مما أدى إلى زيادة التدابير الأمنية.