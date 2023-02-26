https://sputnikarabic.ae/20230226/هل-بدأت-انفراجة-حقيقية-في-اليمن-بعد-وصول-السفن-إلى-ميناء-الحديدة؟-1074045799.html

هل بدأت انفراجة حقيقية في اليمن بعد وصول السفن إلى ميناء الحديدة؟

هل بدأت انفراجة حقيقية في اليمن بعد وصول السفن إلى ميناء الحديدة؟

في ظل التصعيد من جانب حكومة (الشرعية) في اليمن ضد جماعة "أنصار الله"، أعلنت صنعاء بالأمس عن وصول السفن بشكل منتظم ومباشر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T20:44+0000

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2023-02-26T20:44+0000

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يرى مراقبون أن المبادرات والمشاورات والوساطة العمانية بين صنعاء والرياض قد تمت ترجمتها إلى واقع على الأرض من خلال تنفيذ البنود المتعلقة بالشأن الإنساني المتمثل في الأدوية والمواد الغذائية وعمليات التنقل وعدم ربطها بالعملية العسكرية، هذا الأمر قد يؤدي إلى التوافق على هدنة طويلة الأمد ربما لا تقل عن سنة، حيث يمكن أن تكون مفتاح للحل الشامل في البلاد.بداية، يقول الدكتور عبد الستار الشميري، مدير مركز جهود للدراسات باليمن، "هناك محاولات أممية لترويض الميليشيات الحوثية (أنصار الله) عبر إعطائها مزيدا من المكاسب الاقتصادية وأداة ذلك هو الشق الإنساني المستعصي في اليمن، حيث تطرح الميليشيات أنها تريد انفراجة في الشق الإنساني حتى يستكمل أي حوار حول أي حل شامل أو هدنة طويلة".أزمة الشرعيةوأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"،"الملف الإنساني يلقي بظلاله بالفعل في القضية اليمنية، ولكن الميليشيات الحوثية استثمرت هذا الجانب استثمار كبير، وأصبح لديها ميناء الحديدة مفتوح على مصراعية للسفن التجارية والسفن التي تعمل في مجال تهريب السلاح، القضية أصبحت معقدة".وأشار الشميري إلى أن"الشرعية تعاني من أزمة خانقة، حيث أن جميع الموانئ التابعة لها أو التي تديرها مغلقة بسبب الضربات الحوثية، التي أجبرت آبار النفط والغاز على التوقف ومنع عمليات التصدير، وميناء عدن اليوم على وشك التعطل، بينما تتدفق المعونات وتأتي السفن التجارية إلى موانئ الميليشيات الحوثية، هناك معادلة غير وازنة في اليمن في اللحظة الراهنة، حيث تميل القوة العسكرية إلى جانب الحوثيين مدعومين من الجانب الإيراني بالتكتيك والصواريخ، التي ربما أخافت المجتمع الدولي من إعاقة تدفق الطاقة في البحر الأحمر،وبناء عليه تم إعطاء والسماح للميليشيات بفتح رحلات جديدة من مطار صنعاء، واستقبال رحلات لا مشروطة وبدون تفتيش في مطار الحديدة وغيرها من المواني التي تسيطر عليها مثل "ميناء ميدي ورأس الصليب والصليف ورأس عيسى وغيرها".وضع معقدوأكد الشميري "أن هذا الوضع المعقد لكن في في باب الحوار الشامل الذي يسوق له المبعوث الأممي والذي لا جديد فيه حتى اللحظة وكله أوهام وسراب، ليس هناك أي تقارب حول أي نقاط حقيقية، إنما هناك محاولة للخروج من هذا الوهم والذهاب لصنع هدنة قد تكون هذه الهدنة لسنة على الأقل".خطوة إيجابيةفي المقابل يقول، أكرم الحاج، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، "في اعتقادي أن وصول أكثر من 15 سفينة متنوعة الحاويات إلى ميناء الحديدة اليمني الذي تسيطر عليه أنصار الله، تعد خطوة إيجابية في ظل الوساطة العمانية التي انطلقت منذ أشهر ما بين صنعاء والرياض، على اعتبار أن التخاذل الأممي لم يخط أي خطوة إيجابية وإنسانية طوال سنوات الحرب الثمانية، لذا فإن هذه السفن التي تم استقدامها تأتي أيضا في ظل اللقاءات ما بين صنعاء والرياض عن طريق الوساطات التي كانت تأتي من سلطنة عمان إلى صنعاء، كما لاحظنا تحركات من جانب المبعوث الأممي في الفترة الأخيرة، حتى تثبت أنها متواجدة وتبذل كل السبل من أجل تحقيق السلام بين اليمن والسعودية".وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"،"منذ أكثر من أسبوع هناك حركة جادة من قبل صنعاء لإعادة ميناء الحديدة إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل استهدافه من قبل التحالف بعد شن الحرب، وتزامنا مع الموانئ البحرية، هناك أيضا خطوات سريعة من أجل إعادة تأهيل مطار الحديدة وإعادة تشغيله، وهذا يؤكد أن صنعاء استطاعت أن ترسل طوال ثمان سنوات من الحرب رسائلها إلى السعودية والإمارات، بعد وصول صواريخ ومسيرات صنعاء إلى العمق السعودي.انهيار داخليوأوضح الحاج، "أن المتتبع لشأن التحالف الذي تقوده الرياض وحكومة عدن، نجد أن هناك فجوة كبيرة داخل التحالف الذي يقود الحرب على اليمن علاوة على أن هناك شتات بين فصائل شرعية (رشاد العليمي)، أضف إلى ذلك المشاكل بين القوى السياسية الجنوبية الداعية للانفصال، لذا فإن وزير خارجية العليمي ووصفه لما يحدث من مشاورات بأنها لعبة، أعتقد أن هذا أمر طبيعي لأن شرعيتهم في حالة انهيار داخلي لعدة اعتبارات، أهمها عاصفة الفساد الكبيرة التي عمت هذا المكون".وفيما يتعلق بالفصائل الجنوبية يقول المحلل السياسي: "هناك انقسامات كبيرة بين الفصائل الجنوبية التي تتبع ولاءات سياسية متعددة، لذا فإن ما يحدث في الجنوب هو أمر طبيعي".أعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء أمس السبت، حدوث انفراجة في اليمن بدخول مختلف أنواع السفن التجارية إلى موانئ محافظة الحديدة في البلاد.وتعد تلك الانفراجة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في اليمن في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2015، حينما استجاب التحالف العربي المكوّن من عدة دول عربية ويعرف باسم "التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية"، لطلب الرئيس اليمني الأسبق، عبد ربه منصور هادي، بسبب هجوم جماعة "أنصار الله" على العاصمة المؤقتة، عدن.وفي 25 مارس 2015، وتحت مسمى (عملية عاصفة الحزم)، بدأ تنفيذ الضربات الجوية على الجماعة اليمنية "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي أطيح به في العام 2011 من خلال الثورة اليمنية، والذي تحالف لاحقا مع "أنصار الله".منذ هذا التاريخ، توقفت حركة السفن في اليمن، حيث كانت "أنصار الله" تعلن بشكل متكرر احتجاز سفن وتأخير أخرى للموانئ اليمنية، ما تسبّب في حدوث أزمات بالوقود وبعض السلع الواردة إلى الشعب اليمني، وذلك كله وسط مساع إقليمية ودولية لاستئناف الهدنة بين الفرقاء اليمنيين في الداخل، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بينهما.بيد أن الجماعة قد أعلنت، أمس السبت، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب في العام 2015، حدوث انفراجة بدخول مختلف أنواع السفن التجارية إلى موانئ محافظة الحديدة اليمنية، والذي يعد البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات الإنسانية وسفن الوقود إلى البلاد، وهو الميناء الأساس الذي تعرض للإغلاق لسنوات.وأعلنت تلك الانفراجة في تصريحات صحفية في مدينة الحديدة، لوزير النقل في حكومة "أنصار الله" اليمنية، عبد الوهاب يحيى الدرة، مؤكدا خلالها أن "السفن القادمة بدأت تتجه مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بعد التفتيش مباشرة من دون أي تأخير"، مضيفا أنه من بين تلك السفن، نحو 18 سفينة تتجه إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مباشرة.وأشار عبد الوهاب الدرة إلى أن "موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى (في محافظة الحديدة) باتت تستقبل كافة أنواع السفن المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والحاويات، والأرصفة مليئة بالسفن التي يتم تفريغ حمولاتها والعديد منها تنتظر في الغاطس لتدخل حيز التفريغ".ومن المعروف أن ميناء الحديدة اليمني، المطل على البحر الأحمر، غربي البلاد، يعد البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات الإنسانية وسفن الوقود إلى البلاد، وقد تعرّض للإغلاق لسنوات طويلة، حيث يحتوي ميناء الحديدة على 8 أرصفة بمساحة برية داخلية تبلغ نحو 3 ملايين متر مربع.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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