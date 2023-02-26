https://sputnikarabic.ae/20230226/3-قتلى-إثر-تحطم-مروحية-تابعة-للاتحاد-الأفريقي-في-الصومال-1074036821.html
3 قتلى إثر تحطم مروحية تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال
3 قتلى إثر تحطم مروحية تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في تحطم مروحية، كانت تحلق خلال تدريبات لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بالقرب من العاصمة مقديشو. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T17:24+0000
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سبوتنيك. وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية: "نأسف لإعلان مصرع ثلاثة من عناصر الطاقم الأحد عشر الذين كانوا على متن المروحية، وقد تم إجلاء ثمانية ضباط مصابين إلى مقديشو لتلقي العناية الطبية العاجلة".ووقع الحادث الجوي، أمس السبت، بالقرب من بيدوجلي في منطقة شبيلي السفلى التي تضم قاعدة جوية عسكرية أمريكية.وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي إن التدريبات، التي وقع الحادث ضمنها، شارك فيها ضباط من الجيش الصومالي، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.أعلنت جماعات مناهضة لإقليم "أرض الصومال"، اليوم الأحد، سيطرتها على مقر الإدارة المحلية لإقليم صول بعد أسابيع من المواجهات مع قوات أرض الصومال التي سيطرت على الإقليم لسنوات.وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام صومالية، إن "قوات إدارة ما يعرف بـ"ولاية خاتمة" المعلنة من طرف واحد سيطرت على الإدارة المحلية لإقليم صول، حيث نجحت في تأمين الحدود الشرقية لبلدة لاسعانود بعد قتال عنيف أسقط عشرات القتلى منذ يوم السبت".وأوضحت وسائل الإعلام أن قوات أرض الصومال انسحبت من إحدى القواعد العسكرية على الطريق الرابط بين لاسعانود وغاروي عاصمة بونتلاند، وذلك بعد نحو 5 سنوات من السيطرة على تلك النقطة.وقدر موقع "الصومال الجديد" أن الاشتباكات بين قوات أرض الصومال وميلشيات العشائر في مدينة لاسعانود خلفت 150 قتيلا وأكثر من 600 جريح.ومطلع الشهر الجاري، أصدر زعماء الأقاليم الشمالية سول وسناج بيانا اتهموا فيه ممثلو الأقاليم الشمالية أو ما يعرف بإدارة خاتمة أرض الصومال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مدينة لاسعانود منذ أكثر من 15 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230222/مقتل-7-عناصر-بحركة-الشباب-في-قصف-أمريكي-بالصومال-1073897569.html
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العالم العربي, الصومال, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الصومال, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
3 قتلى إثر تحطم مروحية تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال
17:24 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 17:36 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في تحطم مروحية، كانت تحلق خلال تدريبات لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بالقرب من العاصمة مقديشو.
سبوتنيك. وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي
الانتقالية: "نأسف لإعلان مصرع ثلاثة من عناصر الطاقم الأحد عشر الذين كانوا على متن المروحية، وقد تم إجلاء ثمانية ضباط مصابين إلى مقديشو لتلقي العناية الطبية العاجلة".
ووقع الحادث الجوي، أمس السبت، بالقرب من بيدوجلي في منطقة شبيلي السفلى التي تضم قاعدة جوية عسكرية أمريكية.
وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي إن التدريبات، التي وقع الحادث ضمنها، شارك فيها ضباط من الجيش الصومالي، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.
أعلنت جماعات مناهضة لإقليم "أرض الصومال
"، اليوم الأحد، سيطرتها على مقر الإدارة المحلية لإقليم صول بعد أسابيع من المواجهات مع قوات أرض الصومال التي سيطرت على الإقليم لسنوات.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام صومالية، إن "قوات إدارة ما يعرف بـ"ولاية خاتمة" المعلنة من طرف واحد سيطرت على الإدارة المحلية لإقليم صول، حيث نجحت في تأمين الحدود الشرقية لبلدة لاسعانود بعد قتال عنيف أسقط عشرات القتلى منذ يوم السبت".
وأوضحت وسائل الإعلام أن قوات أرض الصومال
انسحبت من إحدى القواعد العسكرية على الطريق الرابط بين لاسعانود وغاروي عاصمة بونتلاند، وذلك بعد نحو 5 سنوات من السيطرة على تلك النقطة.
وقدر موقع "الصومال الجديد" أن الاشتباكات بين قوات أرض الصومال وميلشيات العشائر في مدينة لاسعانود خلفت 150 قتيلا وأكثر من 600 جريح.
ومطلع الشهر الجاري، أصدر زعماء الأقاليم الشمالية سول وسناج بيانا اتهموا فيه ممثلو الأقاليم الشمالية أو ما يعرف بإدارة خاتمة أرض الصومال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مدينة لاسعانود منذ أكثر من 15 عاما.