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https://sputnikarabic.ae/20230227/إيه-يو---220-إم-مدفع-روسي-بقدرات-خارقة-للوحدات-البحرية-صور-1074105489.html
"إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية... صور
"إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية... صور
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدفعية بينها المدافع المصممة للسفن الحربية مثل المدفع "إيه يو - 220 إم"، الذي يمتلك قدرات خارقة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T17:41+0000
2023-02-27T17:41+0000
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ويتميز المدفع الروسي "إيه يو - 220 إم" بالحجم الصغير والقوة النيرانية الكبيرة ويصلح للعمل على متن الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة على السواء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي أبرز مميزات "إيه يو - 220 إم"؟ويعد المدفع البحري الروسي أخف وزنا من الأنواع الأخرى من المدافع البحرية التي يتم تطويرها عالميا.ويضاف إلى ذلك قدرته الكاملة على العمل آليا دون الحاجة إلى أنظمة تحكم إضافية للعمل على متن السفن الصغيرة أو الكبيرة.ويمكن استخدام المدفع "إيه يو - 220 إم" للاشتباك مع الأهداف الجوية والبحرية والأهداف الساحلية.يذكر أن روسيا كشفت عن هذا المدفع خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي تم تنظيمه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230223/استمرار-الإقبال-على-الأسلحة-الروسية-في-آيدكس-2023-لليوم-الـ-4-على-التوالي-فيديو-وصور-1073930725.html
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رصد عسكري, آيدكس 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رصد عسكري, آيدكس 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

"إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية... صور

17:41 GMT 27.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدفع البحري الروسي "إيه يو - 220 إم"
المدفع البحري الروسي إيه يو - 220 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تطور روسيا أنواع مختلفة من المدفعية بينها المدافع المصممة للسفن الحربية مثل المدفع "إيه يو - 220 إم"، الذي يمتلك قدرات خارقة.
ويتميز المدفع الروسي "إيه يو - 220 إم" بالحجم الصغير والقوة النيرانية الكبيرة ويصلح للعمل على متن الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة على السواء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ما هي أبرز مميزات "إيه يو - 220 إم"؟

الدقة العالية.
القوة النيرانية الكبيرة.
تصميم يسمح باستخدامه على أنواع مختلفة من الوحدات البحرية.
يعمل آليا بصورة كاملة.
يستخدم طلقات عيار 57 مم.
يعمل بماسورة واحدة.
نظام رؤية إلكترونية.
يمكن تزويده بمدفع رشاش عيار 7.62 مم.
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدفع البحري الروسي "إيه يو - 220 إم"
المدفع البحري الروسي إيه يو - 220 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
المدفع البحري الروسي "إيه يو - 220 إم"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويعد المدفع البحري الروسي أخف وزنا من الأنواع الأخرى من المدافع البحرية التي يتم تطويرها عالميا.
ويضاف إلى ذلك قدرته الكاملة على العمل آليا دون الحاجة إلى أنظمة تحكم إضافية للعمل على متن السفن الصغيرة أو الكبيرة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمدفع البحري الروسي "إيه يو - 220 إم"
المدفع البحري الروسي إيه يو - 220 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
المدفع البحري الروسي "إيه يو - 220 إم"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويمكن استخدام المدفع "إيه يو - 220 إم" للاشتباك مع الأهداف الجوية والبحرية والأهداف الساحلية.
يذكر أن روسيا كشفت عن هذا المدفع خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي تم تنظيمه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع الماضي.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
© Sputnik
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