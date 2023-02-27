https://sputnikarabic.ae/20230227/إيه-يو---220-إم-مدفع-روسي-بقدرات-خارقة-للوحدات-البحرية-صور-1074105489.html

"إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية... صور

"إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية... صور

تطور روسيا أنواع مختلفة من المدفعية بينها المدافع المصممة للسفن الحربية مثل المدفع "إيه يو - 220 إم"، الذي يمتلك قدرات خارقة. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T17:41+0000

2023-02-27T17:41+0000

2023-02-27T17:41+0000

رصد عسكري

آيدكس 2023

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074107136_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ebb83da6a5ac10bb5b4719f9ad399db.jpg

ويتميز المدفع الروسي "إيه يو - 220 إم" بالحجم الصغير والقوة النيرانية الكبيرة ويصلح للعمل على متن الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة على السواء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي أبرز مميزات "إيه يو - 220 إم"؟ويعد المدفع البحري الروسي أخف وزنا من الأنواع الأخرى من المدافع البحرية التي يتم تطويرها عالميا.ويضاف إلى ذلك قدرته الكاملة على العمل آليا دون الحاجة إلى أنظمة تحكم إضافية للعمل على متن السفن الصغيرة أو الكبيرة.ويمكن استخدام المدفع "إيه يو - 220 إم" للاشتباك مع الأهداف الجوية والبحرية والأهداف الساحلية.يذكر أن روسيا كشفت عن هذا المدفع خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي تم تنظيمه في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230223/استمرار-الإقبال-على-الأسلحة-الروسية-في-آيدكس-2023-لليوم-الـ-4-على-التوالي-فيديو-وصور-1073930725.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, آيدكس 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة