https://sputnikarabic.ae/20230227/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-روسيا-تدافع-عن-حقها-في-مستقبل-حر-في-دونباس-1074068635.html

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا تدافع عن حقها في مستقبل حر في دونباس

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا تدافع عن حقها في مستقبل حر في دونباس

أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، بأن روسيا تدافع عن حقها في مستقبل حر وكريم في دونباس ومقاطعتي خرسون وزابوروجيه. 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T11:07+0000

2023-02-27T11:07+0000

2023-02-27T11:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين، متحدثًا في حفل افتتاح معرض "دونباس - روسيا: التاريخ والحداثة"، بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير إقليم دونباس من الغزاة النازيين:وأضاف أن الاختيار التاريخي لسكان دونباس وراؤه المصير المشترك لشعوب روسيا، وتاريخها الذي يعود إلى قرون، قائلاً: "لم تكسرهم السنوات الصعبة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي".ويقدم المعرض، الذي تم افتتاحه في المتحف المركزي الحكومي لتاريخ روسيا الحديث، أكثر من 300 عرض لصور فوتوغرافية ووثائق وملصقات ولوحات ووسائط متعددة من متاحف مختلفة في البلاد، بما في ذلك من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما شمل المعرض مواد تم جمعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة من قبل مجموعة عمل مشتركة بين المتاحف، التي أنشأتها وزارة الثقافة الروسية لجمع القطع الأثرية.ويكشف المعرض، المكون من سبعة أقسام، عن الأهمية السياسية والاقتصادية والثقافية لإقليم دونباس من منتصف القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر، كما يتحدث عن تاريخ المنطقة وسكانها المشهورين، وإلى تنميتها الصناعية، من بناء السكك الحديدية إلى تأسيس مدن جديدة، ومع معارض مكرسة لتاريخ الإقليم خلال الثورة والحرب الوطنية العظمى، كما تم تخصيص أقسام منفصلة لأحداث العصر الحديث، ومن ضمنها العملية العسكرية الخاصة وآفاق تطوير الإقليم.

https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

https://sputnikarabic.ae/20230206/زيلينسكي-يعترف-بصعوبة-الوضع-في-دونباس-1073149577.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا