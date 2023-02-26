تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:37 GMT 26.02.2023
واشنطن تمنع تصدير إلى روسيا وبيلاروس هواتف ذكية يتجاوز سعرها 300 دولار
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أن الولايات المتحدة منعت التصدير إلى روسيا وبيلاروس هواتف ذكية ومنتجات كهربائية أخرى يفوق سعرها 300 دولار أميركي.
وجاء في وثيقة مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أن الهواتف الذكية التي يفوق سعرها الجملة في الولايات المتحدة 300 دولار تدرج على قائمة "السلع الكمالية" التي يخضع تصديرها لقيود تتطلب الترخيص.
وتضم القائمة أيضاً الطابعات والآلات الحاسبة الإلكترونية وآلات الخياطة ولوحات المفاتيح ومكيفات ومعدات تسجيل الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وأفران الميكروويف وغيرها من السلع.
وجاء في وثيقة مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أن الهواتف الذكية التي يفوق سعرها الجملة في الولايات المتحدة 300 دولار تدرج على قائمة "السلع الكمالية" التي يخضع تصديرها لقيود تتطلب الترخيص.
وتضم القائمة أيضاً الطابعات والآلات الحاسبة الإلكترونية وآلات الخياطة ولوحات المفاتيح ومكيفات ومعدات تسجيل الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وأفران الميكروويف وغيرها من السلع.
05:36 GMT 26.02.2023
مرشح رئاسي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف
أعلن المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسفامي، أن الدعم الأميركي لأوكرانيا يجعل الولايات المتحدة أضعف.
وكتب راماسفامي في تغريدة: "نعتقد أننا نظهر أقوى عندما ندعم أوكرانيا، لكننا نصبح أضعف [في المواجهة] ضد الصين".
وكتب راماسفامي في تغريدة: "نعتقد أننا نظهر أقوى عندما ندعم أوكرانيا، لكننا نصبح أضعف [في المواجهة] ضد الصين".
05:35 GMT 26.02.2023
أحرزت وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمًا كبيرًا على محور مارينكا، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، مما عرض للخطر الدفاع عن التشكيلات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لمارينكا في جمهورية دونيتسك.
05:34 GMT 26.02.2023
أعلنت مندوبية روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أن حظر نقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي يضر بالتجارة الدولية بشكل عام، وليس فقط بروسيا.