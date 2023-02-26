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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074009823.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T05:40+0000
2023-02-26T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قصف القوات الأوكرانية لمستشفى في لوغانسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:40 GMT 26.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:37 GMT 26.02.2023
واشنطن تمنع تصدير إلى روسيا وبيلاروس هواتف ذكية يتجاوز سعرها 300 دولار
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أن الولايات المتحدة منعت التصدير إلى روسيا وبيلاروس هواتف ذكية ومنتجات كهربائية أخرى يفوق سعرها 300 دولار أميركي.

وجاء في وثيقة مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أن الهواتف الذكية التي يفوق سعرها الجملة في الولايات المتحدة 300 دولار تدرج على قائمة "السلع الكمالية" التي يخضع تصديرها لقيود تتطلب الترخيص.

وتضم القائمة أيضاً الطابعات والآلات الحاسبة الإلكترونية وآلات الخياطة ولوحات المفاتيح ومكيفات ومعدات تسجيل الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون وأفران الميكروويف وغيرها من السلع.
05:36 GMT 26.02.2023
مرشح رئاسي: المساعدات لأوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أضعف
أعلن المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسفامي، أن الدعم الأميركي لأوكرانيا يجعل الولايات المتحدة أضعف.

وكتب راماسفامي في تغريدة: "نعتقد أننا نظهر أقوى عندما ندعم أوكرانيا، لكننا نصبح أضعف [في المواجهة] ضد الصين".
05:35 GMT 26.02.2023
الجيش الروسي يسيطر على معقل العدو على محور مارينكا
أحرزت وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمًا كبيرًا على محور مارينكا، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، مما عرض للخطر الدفاع عن التشكيلات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لمارينكا في جمهورية دونيتسك.
05:34 GMT 26.02.2023
مندوبية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية
أعلنت مندوبية روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أن حظر نقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي يضر بالتجارة الدولية بشكل عام، وليس فقط بروسيا.
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