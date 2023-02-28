https://sputnikarabic.ae/20230228/الحرس-الثوري-يهدد-دولا-أوروبية-وجودها-قائم-على-النفط-والأمن-بضربة-عسكرية-قاصمة-1074129810.html
الحرس الثوري يهدد دولا أوروبية "وجودها قائم على النفط والأمن" بضربة عسكرية قاصمة
الحرس الثوري يهدد دولا أوروبية "وجودها قائم على النفط والأمن" بضربة عسكرية قاصمة
هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بضربة قاصمة لدول، قال إن وجودها قائم على النفط والأمن. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T10:38+0000
2023-02-28T10:38+0000
2023-02-28T10:38+0000
العالم
أخبار إيران
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، خصّ سلامي الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن هذه الدول "تقف اليوم في مقدمة القائمين على فرض الحظر الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".وقال: "نحن قادرون على زيادة مديات أجهزتنا العسكرية وتوجيه ضربة قاصمة إليهم، لكننا لم نفعل ذلك"، مشددًا على تحذيره لهم، قائلا: "إننا نحذر هؤلاء، بأن وجودهم قائم على النفط والأمن، وبما يلزم علهيم ألا يخاطروا بأنفسهم".وقال: "في ظل الظروف الخطيرة والمصيرية والعسيرة الراهنة، يسعى الأوروبيون إلى نهج يختلف عما كانوا عليه سابقا، لمواجهة إيران الإسلامية"، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى فصل جيل الشباب عن "المبادئ الثورية المشرفة والأصيلة، وبالتالي بث الشعور باليأس والإحباط في صفوف المواطنين".طالع أيضا: إيران تطالب أوروبا بالتوقف عن "استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين"
https://sputnikarabic.ae/20230123/إيران-تحذر-أوروبا-ردنا-على-أي-إجراء-ضد-الحرس-الثوري-سيجعلكم-تندمون-1072628514.html
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العالم, أخبار إيران
الحرس الثوري يهدد دولا أوروبية "وجودها قائم على النفط والأمن" بضربة عسكرية قاصمة
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هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بضربة قاصمة لدول، قال إن وجودها قائم على النفط والأمن.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، خصّ سلامي الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن هذه الدول "تقف اليوم في مقدمة القائمين على فرض الحظر الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".
وقال: "نحن قادرون على زيادة مديات أجهزتنا العسكرية وتوجيه ضربة
قاصمة إليهم، لكننا لم نفعل ذلك"، مشددًا على تحذيره لهم، قائلا: "إننا نحذر هؤلاء، بأن وجودهم قائم على النفط والأمن، وبما يلزم علهيم ألا يخاطروا بأنفسهم".
وتحدث سلامي عن أن الأوروبيين والغرب هم من قاموا بـ"تزويد الكيان البعثي الصدامي بالسلاح الكيمياوي الذي ما تزال آثاره باقية في أبدان المضحين الإيرانيين"، مشددًا على أن "جيل الشباب لابد وأن يعي هذه الحقائق".
وقال: "في ظل الظروف الخطيرة والمصيرية والعسيرة الراهنة، يسعى الأوروبيون إلى نهج يختلف ع
ما كانوا عليه سابقا، لمواجهة إيران الإسلامية"، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى فصل جيل الشباب عن "المبادئ الثورية المشرفة والأصيلة، وبالتالي بث الشعور باليأس والإحباط في صفوف المواطنين".