https://sputnikarabic.ae/20230228/زلزال-يضرب-جنوبي-إيران-ودخول-مدينتين-حالة-التأهب-1074156870.html

زلزال يضرب جنوبي إيران ودخول مدينتين حالة التأهب

زلزال يضرب جنوبي إيران ودخول مدينتين حالة التأهب

أعلن مهرداد حسن زادة، المدير العام لهيئة الطوارئ في محافظة هرمزكان الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T19:29+0000

2023-02-28T19:29+0000

2023-02-28T19:29+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا قويا ضرب محافظة هرمزكان الإيرانية، وعددا من المناطق المحاذية لمحافظة فارس الواقعة جنوبي البلاد، ولم يسفر عن أي خسائر حتى الآن.وذكر حسن زادة أن هذا الزلزال وقع في الساعة السابعة و18 دقيقة و43 ثانية من مساء اليوم، بتوقيت البلاد، في وقت لم يسجل أي خسائر تذكر، وذلك بحسب التقارير الواردة من فرق التقييم الإيرانية التي توجهت إلى مناطق الزلزال.وأكد المسؤول الإيراني أن مدينتي بندر خمين وبندر عباس، دخلتا حالة التأهب، رغم إشارته إلى عدم وقوع أي خسائر من جراء الزلزال. وبحسب تقرير مركز رصد الزلازل الوطني في إيران، فقد تحدد مركز الزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، في محافظتي هرمزكان وشيراز، اليوم الثلاثاء، وذلك على عمق 10 كم عن سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 72:27 والطول الشرقي 36:55 درجة.ويذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران.وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230221/زلزال-بقوة-53-درجات-يضرب-مركز-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1073802555.html

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