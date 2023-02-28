https://sputnikarabic.ae/20230228/وفد-عسكري-إيراني-يزور-الإمارات-لبحث-التعاون-المشترك-في-مكافحة-الجريمة-عبر-الحدود-1074130261.html

وفد عسكري إيراني يزور الإمارات لبحث التعاون المشترك في مكافحة الجريمة عبر الحدود

وفد عسكري إيراني يزور الإمارات لبحث التعاون المشترك في مكافحة الجريمة عبر الحدود

أعلنت الإمارات، عن "زیارة وفد من قيادة حرس الحدود الإيراني للمشاركة في اجتماع مجدول مع نظيره الإماراتي لبحث التعاون المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة عبر... 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T10:57+0000

2023-02-28T10:57+0000

2023-02-28T10:57+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، أن "هذه الزيارة تأتي لحضور الاجتماع السابع المجدول مع نظيره الإماراتي، وتندرج ضمن الزيارات الدورية المتبادلة بين قيادة حرس الحدود بإيران وقيادة الحرس الوطني ممثلة في مجموعة حرس السواحل بدولة الإمارات".وأوضحت أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماع "سبل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود البحرية، والتسلل والتهريب بكافة أنواعه، وكذلك في مجال البحث والإنقاذ، وتنظيم عملية الصيد البحري، خاصة الجائر، وحماية البيئة البحرية بما يخدم مصالح البلدين".وكان وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، قام في يناير/ كانون الثاني الماضي بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، الذي ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، "عقد اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات"، مشيرةً إلى أن الجانبين استعرضا في هذا الاجتماع، سير التعاون الحالي بين طهران وأبوظبي، والسبل الكفيلة بتطويره في جميع المجالات.وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سفير دولة الإمارات سيف الزعابي، وسلّم سفير الإمارات سيف الزعابي رسالة خطية من وزير خارجية بلاده إلى الوزير الإيراني، وتم التأكيد في هذه الرسالة والاجتماع على تطوير العلاقات بين إيران والإمارات.وتبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن عبد اللهيان انتقد خلال الاتصال نهج الولايات المتحدة والدول الأوربية، واصفًا إياه بـ"غيرالبناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".وشدد عبد اللهيان على اهتمام بلاده بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنًا استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.بدوره، دعا الوزير الإماراتي إلى ترسيخ العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين، مؤكدًا استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين، كما شدد على ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية.

https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الخارجية-الإيراني-يتسلم-رسالة-خطية-من-نظيره-الإماراتي-يدعوه-فيها-للمزيد-من-تطوير-العلاقات-1071912743.html

https://sputnikarabic.ae/20230129/قرقاش-لا-بديل-عن-الحوار-والحلول-السياسية-لتجنب-التصعيد-في-المنطقة-1072834503.html

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