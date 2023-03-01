https://sputnikarabic.ae/20230301/رئيس-وزراء-اليمن-إنهاء-الصراع-في-بلدنا-لن-يتحقق-إلا-بالعودة-إلى-أسبابه-الحقيقية-1074186631.html

رئيس وزراء اليمن: إنهاء الصراع في بلدنا لن يتحقق إلا بالعودة إلى أسبابه الحقيقية

رئيس وزراء اليمن: إنهاء الصراع في بلدنا لن يتحقق إلا بالعودة إلى أسبابه الحقيقية

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، دعم حكومته جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في بلاده، معتبراً أن إنهاء الصراع في اليمن لن يتأتى إلا... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T15:14+0000

2023-03-01T15:14+0000

2023-03-01T15:14+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

العالم العربي

الحرب على اليمن

صراع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104349/20/1043492013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d361f36b3962b0feece081f9eefa1948.jpg

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لعبد الملك، خلال لقائه في جنيف بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وقال رئيس وزراء اليمن: إن "الحكومة و مجلس القيادة الرئاسي يدعمان تحركات وجهود الأمم المتحدة، لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلها الحوثيون".وأكد عبد الملك "أهمية تكامل كافة الجهود باتجاه غاية واحدة وهو سلام عادل ومستدام استناد إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا ومؤيدة دوليا (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة)".وثمن رئيس الوزراء اليمني "الدور الأمريكي الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، والدفع بجهود إحلال السلام، ودعمها المستمر للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية".من جانبه جدد المبعوث الأمريكي "دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن".وأكد أن بلاده تحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية".وأشاد ليندركينغ بـ "موقف الحكومة اليمنية وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الإقليمية والأممية والدولية".ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230228/مصدر-يمني-مقتل-أحد-أبرز-قضاة-القاعدة-في-غارة-جوية-أمريكية-على-مأرب-1074117295.html

https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-النقل-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-ميناء-الحديدة-هو-المنفذ-الرئيسي-لأكثر-من-70-من-اليمنيين-1074100482.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الحرب على اليمن, صراع