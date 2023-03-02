https://sputnikarabic.ae/20230302/أرامكو-تستكمل-الاستحوذ-على-فالفولين-الأمريكية-لزيوت-السيارات-مقابل-265-مليون-دولار-1074202522.html
"أرامكو" تستكمل الاستحوذ على "فالفولين" الأمريكية لزيوت السيارات مقابل 2.65 مليون دولار
"أرامكو" تستكمل الاستحوذ على "فالفولين" الأمريكية لزيوت السيارات مقابل 2.65 مليون دولار
أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، اليوم الخميس، عن إبرام صفقة بقيمة 2.65 مليون دولار لاستكمال الاستحواذ على شركة "فالفولين" الأمريكية لتصنيع زيوت... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T07:12+0000
2023-03-02T07:12+0000
2023-03-02T07:12+0000
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سبوتنيك. وقالت الشركة العربية السعودية أرامكو في بيان لها إنها أكملت عملية الاستحواذ على شركة "فالفولين" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "VVV" مقابل 2.65 مليار دولار، من خلال إحدى الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، وجاءت تلك الخطوة بعدما أعلنت الشركتان عن توقيع اتفاقية شراء الأسهم في 1 أغسطس/ آب الماضي.وبموجب الصفقة، تستفيد "أرامكو" من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة "فالفولين"، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد 150 عاما.وصرح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد بن يحيى القحطاني، في أغسطس الماضي، قائلا: "يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين تمامًا مع استراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم".وأضاف أن "فالفولين ستطور قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وستمكننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية".يذكر أن "أرامكو" السعودية هي شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية تأسست عام 1933، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، وتسيطر الشركة تقريبا على جميع مرافق إنتاج النفط في البلاد، وتعتبر فالفولين شركة عالمية رائدة ذات تاريخ طويل في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم المتميزة، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230206/إعلام-أرامكو-السعودية-تزيد-سعر-بيع-النفط-الخام-العربي-الخفيف-إلى-آسيا-في-مارس-1073179158.html
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العالم العربي, اقتصاد, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, اكتتاب أرامكو, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, اكتتاب أرامكو, الأخبار
"أرامكو" تستكمل الاستحوذ على "فالفولين" الأمريكية لزيوت السيارات مقابل 2.65 مليون دولار
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أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، اليوم الخميس، عن إبرام صفقة بقيمة 2.65 مليون دولار لاستكمال الاستحواذ على شركة "فالفولين" الأمريكية لتصنيع زيوت السيارات وزيوت التشحيم.
سبوتنيك. وقالت الشركة العربية السعودية أرامكو
في بيان لها إنها أكملت عملية الاستحواذ على شركة "فالفولين" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "VVV" مقابل 2.65 مليار دولار، من خلال إحدى الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، وجاءت تلك الخطوة بعدما أعلنت الشركتان عن توقيع اتفاقية شراء الأسهم في 1 أغسطس/ آب الماضي.
وبموجب الصفقة، تستفيد "أرامكو" من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة "فالفولين"، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد 150 عاما.
وصرح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو
، محمد بن يحيى القحطاني، في أغسطس الماضي، قائلا: "يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين تمامًا مع استراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم".
وأضاف أن "فالفولين ستطور قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وستمكننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية".
يذكر أن "أرامكو" السعودية هي شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية تأسست عام 1933، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، وتسيطر الشركة تقريبا على جميع مرافق إنتاج النفط في البلاد، وتعتبر فالفولين شركة عالمية رائدة ذات تاريخ طويل في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم المتميزة، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.