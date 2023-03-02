https://sputnikarabic.ae/20230302/المقداد-سوريا-تؤكد-على-حقها-غير-القابل-للتصرف-في-استعادة-الجولان-المحتل-1074212904.html
المقداد: سوريا تؤكد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل
المقداد: سوريا تؤكد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن سوريا "تشدد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها أي إجراءات يتخذها الاحتلال الإسرائيلي... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:51+0000
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وقال المقداد، في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "سوريا تدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ارتكابها في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف أن "كارثة الزلزال عمقت الظروف القاسية التي تمر بها سوريا منذ 12 عاماً، ولمواجهة ذلك تم إطلاق خطة استجابة طارئة على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات الكارثة ومناشدة الدول والمنظمات الدولية لدعم المناطق المنكوبة".وأشار إلى أن "الدمار الذي نجم عن الزلزال لم يحرك ضمائر حكومات دول تدعي الإنسانية، حيث واصلت التسييس وازدواجية المعايير وغضت الطرف عن صرخات استغاثة الضحايا ونداءات عائلاتهم في ظل النقص الحاد بمعدات ومواد الإنقاذ والإغاثة الذي سببته الإجراءات القسرية".وشدد الوزير على أن "الحصار غير الشرعي تسبب بمعاناة إنسانية هائلة وحد من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري، كما عرقلت الإجراءات القسرية توفير متطلبات العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ، ما يؤكد أنها لا تقل في خطورتها عن الزلزال".وختم بالقول إن "دول عدة تروج لتقارير مسيسة منحازة وقامت بالتعتيم على التقرير الذي أعدته المقررة الأممية الخاصة المعنية بالآثار السلبية للإجراءات القسرية عقب زيارتها إلى سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأكد أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, الجولان
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, الجولان
المقداد: سوريا تؤكد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن سوريا "تشدد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها أي إجراءات يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتكريس احتلاله".
وقال المقداد، في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "سوريا تدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ارتكابها في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، حسب وكالة
الأنباء السورية "سانا".
وأضاف أن "كارثة الزلزال عمقت الظروف القاسية التي تمر بها سوريا منذ 12 عاماً، ولمواجهة ذلك تم إطلاق خطة استجابة طارئة على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات الكارثة ومناشدة الدول والمنظمات الدولية
لدعم المناطق المنكوبة".
وأشار إلى أن "الدمار الذي نجم عن الزلزال لم يحرك ضمائر حكومات دول تدعي الإنسانية، حيث واصلت التسييس وازدواجية المعايير وغضت الطرف عن صرخات استغاثة الضحايا ونداءات عائلاتهم في ظل النقص الحاد بمعدات ومواد الإنقاذ والإغاثة
الذي سببته الإجراءات القسرية".
وشدد الوزير على أن "الحصار غير الشرعي تسبب بمعاناة إنسانية هائلة وحد من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري، كما عرقلت الإجراءات القسرية توفير متطلبات العمليات الإنسانية
والاستجابة للطوارئ، ما يؤكد أنها لا تقل في خطورتها عن الزلزال".
18 ديسمبر 2022, 11:08 GMT
وختم بالقول إن "دول عدة تروج لتقارير مسيسة منحازة وقامت بالتعتيم على التقرير الذي أعدته المقررة الأممية الخاصة المعنية بالآثار السلبية للإجراءات القسرية عقب زيارتها إلى سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأكد أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".