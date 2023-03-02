https://sputnikarabic.ae/20230302/محافظ-أريحا-لـسبوتنيك-إسرائيل-رفعت-كافة-الحواجز-وأنهت-حصار-المدينة-1074223215.html

محافظ أريحا لـ"سبوتنيك": إسرائيل رفعت كافة الحواجز وأنهت حصار المدينة

محافظ أريحا لـ"سبوتنيك": إسرائيل رفعت كافة الحواجز وأنهت حصار المدينة

أعلن محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو عسل، عن انتهاء الحصار الإسرائيلي في المحافظة منذ مساء أمس الأربعاء، وأن إسرائيل رفعت كافة الحواجز التي سبق ونشرتها في كافة... 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T12:21+0000

2023-03-02T12:21+0000

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر في وقت لاحق، أن الحصار الذي فرضته إسرائيل، خلّف قتيل فلسطيني، و3 أصابات مباشرة بالرصاص، وعشرات الإصابات نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى اعتقال 6 فلسطينيين، ومداهمة عشرات المنازل.وأكد أبو عسل أن المحافظة وكل مدنها دخلت اليوم في إضراب عام، وتعيش حدادًا كاملًا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان الذي ارتقى خلال عدوان إسرائيل على مخيم "عقبة جبر".ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارًا مطبقًا منذ أيام على مدينة أريحا، حيث أغلقت جميع مداخل المدينة بالحواجز العسكرية، وذلك بعد مقتل مستوطن إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها، إثر إطلاق فلسطيني النار عليه عند مفترق بيت عربة جنوبي مدينة أريحا في الضفة الغربية.وتعد مدينة أريحا سلة الغذاء الأساسية لفلسطين، والمعبر الوحيد لسكات الضفة الغربية إلى العالم الخارجي، عبر معبر جسر الكرامة الواصل مع المملكة الأردنية الهاشمية.كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش وهو أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في إسرائيل، وأهم حلفاء نيتنياهو، قد دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة.وقد انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات سموتريش، على لسان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والذي أكد إن إدانة بلاده لتلك التصريحات واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة ومقززة"، داعيا نتنياهو إلى الإدانة العلنية لتلك التصريحات.

https://sputnikarabic.ae/20230302/نائب-رئيس-حركة-فتح-الفلسطينية-يصف-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-بأنها-إرهابية-1074222390.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك