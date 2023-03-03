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https://sputnikarabic.ae/20230303/إيران-ترد-على-تدخلات-غربية-تحريضية-في-الشأن-الداخلي-1074287048.html
إيران ترد على "تدخلات غربية تحريضية" في الشأن الداخلي
إيران ترد على "تدخلات غربية تحريضية" في الشأن الداخلي
قال القائم بالأعمال الإيراني في لندن، مهدي حسين، إنه تم إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة، وذلك حسب تقارير معلنة. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T20:20+0000
2023-03-03T20:27+0000
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وكان القائم بالأعمال يرد على تصريحات للسفير البريطاني في إيران، سايمون شركليف، حول تسمم تلاميذ في مدارس إيرانية، اعتبرها مهدي حسين تحريضية وتدخل في الشأن الإيراني، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.واعتبر مهدي حسين، إن الشعب البريطاني من حقه أن يعرف حقيقة مقتل جنود بريطانيين في أوكرانيا، وأنهم يحاربون هناك منذ عام مضى، وتابع: "من المفترض أن يحظى الشعب البريطاني بحق الاطلاع على الحقيقة في هذا الموضوع".وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، الغرب من استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أهدافهم السياسية، وذلك تعليقا على تغريدات غربية بشأن اشتباه في تسمم طلاب بعدد من المدارس الإيرانية.وكان السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف قال في تغريدة أمس: "بصفتي أبا، أتعاطف مع جميع الآباء والأمهات الإيرانيين القلقين على أطفالهم في المدارس بسبب سلسلة حالات التسمم التي لا تنتهي" حسب تعبيره، فيما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن مخاوف زائفة ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في هذا الصدد.ورد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على تدخلات المسؤولين الغربيين بقوله إن ما يقوله المسؤولون الإيرانيون حول تسمم الطالبات "هو استمرار لحرب العدو الهجينة".وتابع عبداللهيان أن "المؤسسات المعنية بالدولة تتابع بجدية وتتحقق.. الشعب الإيراني العظيم يعرف دموع التماسيح جيدا!وظهرت حالات التسمم في صفوف الطالبات في إيران، وخاصة بمحافظة قم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وعانى الطلاب من حرق في الحلق والأنف، وضيق التنفس، والتنمل في اليدين والقدمين.ولم يحدد سبب التسمم بعد، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بظهور حالات تسمم جديدة في ثلاث مدارس بطهران.
https://sputnikarabic.ae/20230303/عبد-اللهيان-تدخل-الغرب-في-قضية-تسمم-طالبات-المدارس-استمرار-للحرب-الهجينة-ضد-إيران-1074268222.html
https://sputnikarabic.ae/20230218/بريطانيا-تعد-بدعم-أوكرانيا-عسكريا-بقيمة-25-مليار-يورو-كحد-أدنى-1073686795.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

إيران ترد على "تدخلات غربية تحريضية" في الشأن الداخلي

20:20 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 20:27 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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قال القائم بالأعمال الإيراني في لندن، مهدي حسين، إنه تم إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة، وذلك حسب تقارير معلنة.
وكان القائم بالأعمال يرد على تصريحات للسفير البريطاني في إيران، سايمون شركليف، حول تسمم تلاميذ في مدارس إيرانية، اعتبرها مهدي حسين تحريضية وتدخل في الشأن الإيراني، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
واعتبر مهدي حسين، إن الشعب البريطاني من حقه أن يعرف حقيقة مقتل جنود بريطانيين في أوكرانيا، وأنهم يحاربون هناك منذ عام مضى، وتابع: "من المفترض أن يحظى الشعب البريطاني بحق الاطلاع على الحقيقة في هذا الموضوع".
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وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، الغرب من استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أهدافهم السياسية، وذلك تعليقا على تغريدات غربية بشأن اشتباه في تسمم طلاب بعدد من المدارس الإيرانية.
وكان السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف قال في تغريدة أمس: "بصفتي أبا، أتعاطف مع جميع الآباء والأمهات الإيرانيين القلقين على أطفالهم في المدارس بسبب سلسلة حالات التسمم التي لا تنتهي" حسب تعبيره، فيما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن مخاوف زائفة ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في هذا الصدد.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
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ورد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على تدخلات المسؤولين الغربيين بقوله إن ما يقوله المسؤولون الإيرانيون حول تسمم الطالبات "هو استمرار لحرب العدو الهجينة".
وتابع عبداللهيان أن "المؤسسات المعنية بالدولة تتابع بجدية وتتحقق.. الشعب الإيراني العظيم يعرف دموع التماسيح جيدا!
وظهرت حالات التسمم في صفوف الطالبات في إيران، وخاصة بمحافظة قم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وعانى الطلاب من حرق في الحلق والأنف، وضيق التنفس، والتنمل في اليدين والقدمين.

ولم يحدد سبب التسمم بعد، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بظهور حالات تسمم جديدة في ثلاث مدارس بطهران.
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