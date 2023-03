ترامب يقترح توفير "سيارات طائرة" ويعد ببناء مستقبل أمريكي جديد في بلد "فقد جرأته"‏

#AGENDA47: @realDonaldTrump's plan for a QUANTUM LEAP in the American standard of living:



➡️BUILD FREEDOM CITIES

➡️REVOLUTIONIZE AMERICAN TRANSPORTATION

➡️LOWER THE COST OF LIVING

➡️MAKE AMERICA THE WORLD'S MANUFACTURING SUPERPOWER

➡️LAUNCH A GREAT MODERNIZATION CAMPAIGN pic.twitter.com/NTTGfjL9mG