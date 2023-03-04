https://sputnikarabic.ae/20230304/ترامب-يقترح-توفير-سيارات-طائرة-ويعد-ببناء-مستقبل-أمريكي-جديد-في-بلد-فقد-جرأته-1074295944.html

ترامب يقترح توفير "سيارات طائرة" ويعد ببناء مستقبل أمريكي جديد في بلد "فقد جرأته"‏

ترامب يقترح توفير "سيارات طائرة" ويعد ببناء مستقبل أمريكي جديد في بلد "فقد جرأته"‏

وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ببناء مستقبل أمريكي جديد في بلد "فقد جرأته"، في حال ‏أن أصبح رئيسا من جديد، بانتخابات العام المقبل 2024.‏ 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T09:35+0000

2023-03-04T09:35+0000

2023-03-04T09:35+0000

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وكشف ترامب في رسالة مصورة له، مدتها 4 دقائق، أمس الجمعة، عن بعض ملامح برنامجه الانتخابي، ومنها عزمه بناء ما يصل إلى 10 "مدن حرية" مستقبلية على أرض فيدرالية.وتابع مشيرا إلى أن "سكان تلك المدن سيمكنهم التنقل في سيارات طائرة، كما هوالحال في فيلم الرسوم المتحركة "ذا جيتسونز"، الذي يدور حول عائلة في مجتمع مستقبلي عالي التقنية"، بحسب قوله.وقال:ولفت إلى أنه سيطلق مسابقة لاستئجار ما يصل إلى 10 "مدن حرية" تقريبا، بحجم العاصمة الأمريكية واشنطن، على أرض فيدرالية غير مطورة.وقال ترامب في الفيديو: "سنبني بالفعل مدنا جديدة في بلدنا مرة أخرى، إن مدن الحرية هذه ستعيد فتح الحدود، وتعيد إشعال الخيال الأمريكي، وستمنح مئات الآلاف من الشباب وغيرهم من الأشخاص، وجميع العائلات التي تعمل بجد، وفرصة جديدة لملكية المنازل، وفي الواقع الحلم الأمريكي".كما دعا الرئيس الأمريكي السابق في رسالته، أمس الجمعة، إلى أنه سيفرض رسوما جمركية عالمية، ويفرض ضرائب أعلى على السلع المستوردة.وأضاف أنه سيصعّد معركة تجارية مع الصين، والتي بدأها خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، مؤكدا أن "القيام بذلك سيحفز التصنيع الأمريكي".وترك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعريفة جمركية على 350 مليار دولار من السلع الصينية - ما يقرب من ثلثي ما تستورده أمريكا من الصين - التي فرضها ترامب.ورغم ذلك، يقول خبراء الاقتصاد أن تكاليف هذه التعريفات يتم نقلها إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يسهم في التضخم داخل البلاد.وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في العام الماضي، إن هذه التعريفات الجمركية على السلع الصينية "ألحقت ضررا أكبر بالمستهلكين والشركات" أكثر من الصين.

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