https://sputnikarabic.ae/20230304/رئيس-الإمارات-ورئيسة-وزراء-إيطاليا-تغليب-الحلول-الدبلوماسية-هو-السبيل-لمعالجة-مختلف-الأزمات-1074297110.html
رئيس الإمارات ورئيسة وزراء إيطاليا: تغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
رئيس الإمارات ورئيسة وزراء إيطاليا: تغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
أكد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن "الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T10:07+0000
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جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد لميلوني في قصر الشاطئ بأبو ظبي، التي تزور الإمارات لمدة يومين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وشدد الرئيس الإماراتي لرئيسة الوزراء الإيطالية، أن الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام "للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم".وبحث الجانبان الإماراتي والإيطالي، مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة إضافة إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي يوليها البلدان اهتماماً مشتركا.من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الإمارات تعد شريكا مهما لإيطاليا على مختلف المستويات، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات لما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في العالم أجمع.وتابعت ميلوني مشيرة إلى توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار والتفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20221223/الخارجية-العراقية-ترد-على-استبدال-علم-إيطاليا-بأيرلندا-خلال-زيارة-جورجيا-ميلوني-1071528570.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس الإمارات ورئيسة وزراء إيطاليا: تغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
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أكد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن "الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية".
جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد لميلوني في قصر الشاطئ بأبو ظبي، التي تزور الإمارات لمدة يومين، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وشدد الرئيس الإماراتي لرئيسة الوزراء الإيطالية، أن الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام "للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم".
وبحث الجانبان الإماراتي والإيطالي، مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة إضافة إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي يوليها البلدان اهتماماً مشتركا.
23 ديسمبر 2022, 16:02 GMT
من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية
، جورجيا ميلوني، إن الإمارات تعد شريكا مهما لإيطاليا على مختلف المستويات، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات لما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
وتابعت ميلوني مشيرة إلى توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار والتفاوض.