https://sputnikarabic.ae/20230304/10-أشياء-تحدث-لجسمك-عند-تناول-الكثير-من-الدهون-1074328282.html

10 أشياء تحدث لجسمك عند تناول الكثير من الدهون

10 أشياء تحدث لجسمك عند تناول الكثير من الدهون

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون إلى زيادة الوزن، ولكن يمكن أن يتحول ذلك إلى مجموعة من المشاكل الصحية أيضا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T20:27+0000

2023-03-04T20:27+0000

2023-03-04T20:32+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

الأخبار

علوم

أمراض القلب والسكري والضغط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103472/50/1034725088_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6c81f483f980def88ba05dd3854cf4bb.jpg

قد لا نسمع الكثير من الناس يقولون إنهم يريدون المزيد من الدهون، ومع ذلك فإن أجسامنا بحاجة إلى الدهون، كونها أحد المغذيات الكبيرة الثلاثة، إلى جانب البروتين والكربوهيدرات، التي نحتاجها من أجل البقاء على قيد الحياة.تحتوي الدهون على أحماض دهنية تسمى "أساسية" لأن الجسم لا يستطيع إنتاج هذه العناصر الغذائية وستتأثر صحتك إذا لم تأكل ما يكفي من الدهون.على الجانب الآخر، فإن تناول الكثير من الدهون يمكن أن يؤدي إلى بعض العواقب غير المرغوب فيها.من أجل صحة جيدة، نحتاج إلى إجراء عملية موازنة للمغذيات الكبيرة، كما يقول أخصائيو التغذية، بموقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية.تقول أخصائية التغذية المعتمدة جيسيكا جونز: " أشجع عملائي على تناول كميات متوازنة من الدهون والكربوهيدرات والبروتين في كل وجبة".وتضيف: "المصادر الغنية بالمغذيات للدهون الغذائية، مثل المكسرات والبذور والأسماك الدهنية والأفوكادو، يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على الصحة العامة. الدهون ضرورية لتوفير الطاقة والمساعدة في امتصاص الفيتامينات [القابلة للذوبان في الدهون]"، مثل فيتامينات A وD وE وK".ومع ذلك، مثل الكثير من أي شيء - العمل، والتمارين الرياضية، والأشياء الجيدة الأخرى - حتى الدهون الجيدة يمكن أن تكون ضارة بك حال استخدام الكثير منها.يجب على البالغين الحد من إجمالي السعرات الحرارية من الدهون والزيوت إلى 20 إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية.يجب أن تشكل الدهون المشبعة مثل الدهون ومنتجات الألبان حوالي 10% فقط أو أقل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميا.إليك ما يمكن أن يحدث لجسمك عند تناول الكثير من الدهون:-1. قد يرتفع مستوى الكوليسترول لديكمن المعروف أن أنواعا معينة من الدهون تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.تتسبب الدهون المتحولة، أو الزيوت المهدرجة جزئيا، الموجودة في الأطعمة المقلية وعجينة البيتزا والبسكويت والمخبوزات، في زيادة إنتاج الجسم للبروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار).هذا هو الكوليسترول الذي يمكن أن يتراكم على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضييقها لتصبح صلبة، مما يضر بتدفق الدم إلى أجزاء من الجسم.2. قد يزداد وزنكيمكن أن يؤدي تناول الكثير من السعرات الحرارية الدهنية إلى زيادة الوزن. الدهون كثيفة السعرات الحرارية بنسبة 9 سعرات حرارية لكل غرام مقارنة بالكربوهيدرات والبروتين، وكلاهما يحتوي على 4 سعرات حرارية لكل غرام.إذا كان الفرد يستهلك الكثير من الدهون وتحديدا الدهون غير الصحية، فقد ينتج عن ذلك تناول الكثير من السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن.3. قد تزيد من خطر إصابتك بأمراض القلبهناك الكثير من الجدل حول الدهون المشبعة وأمراض القلب، لكن جمعية القلب الأمريكية (AHA) تحافظ على توصيتها طويلة الأمد للحد من استهلاك اللحوم الحمراء والجبن والزبدة والزيوت الاستوائية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند ومصادر أخرى من الدهون المشبعة.في كثير من الأحيان عندما يأكل شخص ما الكثير من الدهون المشبعة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.4. قد تكون عرضة للإصابة بسكتة دماغيةغالبا ما تسمى السكتة الدماغية "بنوبة دماغية" لأنها تشبه النوبة القلبية. في حالة النوبة القلبية، يتم حظر تدفق الدم إلى القلب، ولكن تحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع وصول الدم إلى الدماغ.نظامك الغذائي هو أحد عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.يمكن أن يلعب نوع الدهون ومقدار ما تستهلكه دورا في ما إذا كنت تكتسب ميزة وقائية ضد السكتة الدماغية أو تزيد من مخاطر إصابتك، وفقا لدراسة كبيرة قدمت إلى جمعية القلب الأمريكية قبل بضع سنوات.5. قد تصاب بمرض الكبد الدهني غير الكحوليالإفراط في تناول الدهون المشبعة يمكن أن يسبب تلف الكبد لأنه يمكن أن يؤدي إلى تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الدهون، وهو سمة من سمات النظام الغذائي العصري، إلى تلف الكبد عن طريق التسبب في الكثير من الدهون المخزنة في الكبد، مما يؤدي إلى الالتهاب، وربما التندب، وهي حالة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، أي غير الناجم عن الكحول.6. قد تصاب بمرض السكريمرض السكري مرض مدمر يمكن أن يؤدي إلى العمى وبتر الأطراف والوفاة.اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.حتى الإفراط في تناول الدهون على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى مستويات عالية بشكل غير طبيعي من السكر في الدم والتي هي السمة المميزة لمرض السكري.وجدت إحدى الدراسات في مجلة Nutrientsأن يوما واحدا فقط من الإفراط في تناول الدهون تسبب في مقاومة الأنسولين، مما يضعف استقلاب الجلوكوز لدى الشباب والبالغين الأصحاء.مقاومة الأنسولين هي أحد مكونات "متلازمة التمثيل الغذائي"، وهي مجموعة من الحالات الصحية (بما في ذلك زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم) التي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. تخيل إذن ما الضرر الذي يمكن أن يحدثه استهلاك الأطعمة الدهنية على المدى الطويل.7. قد تجد نفسك تركض إلى المرحاضتناول وجبة دسمة مع الكثير من الدهون يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان والإسهال.8. قد تزيد من خطر إصابتك ببعض أنواع السرطانهناك صلة محتملة بين تناول الكثير من الدهون وأنواع معينة من السرطانات. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـ 13 نوعا من السرطانات.كذلك يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الدهون وزيادة الوزن إلى حدوث التهاب طويل الأمد ومقاومة الأنسولين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.أشارت دراسة أجريت عام 2021 نشرت نتائجها في مجلة Trends in Cancer، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يعزز تكوين الورم في القناة الهضمية عن طريق تكاثر بعض الخلايا الجذعية المعوية، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.9. قد تضعف قوة عقلكيزيد استهلاك الكثير من الدهون من خطر الإصابة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة، والذي يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل الصحية.الالتهاب المزمن منخفض الدرجة هو حالة يطلق فيها جهازك المناعي جزيئات وبروتينات تسبب الالتهاب (التورم) ويمكن أن تؤدي إلى موت الخلايا في جميع أنحاء الجسم.أظهرت الدراسات أن القوارض التي تتغذى على نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية المشبعة شهدت زيادة في التهاب الدماغ.أظهرت الدراسات البشرية الآثار المعرفية لالتهاب الدماغ. وجد تقرير في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيا يتكون من 75٪ من السعرات الحرارية من الدهون لمدة خمسة أيام ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب وضعف الانتباه واسترجاع الذاكرة.في دراسة أخرى، خلص الباحثون إلى أن السمنة في منتصف العمر هي عامل خطر للتدهور المعرفي وترتبط بالظهور المبكر لمرض الزهايمر، وأشاروا إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون تزيد من السمنة والتهاب الأعصاب.

https://sputnikarabic.ae/20230303/دهون-طيبة-تحرق-الدهون-الشريرة-في-الجسم-1074283457.html

https://sputnikarabic.ae/20210713/تقرير-يكشف-نوعية-الدهون-المفيدة-ومصادرها-الغذائية-1049560609.html

https://sputnikarabic.ae/20211213/4-طرق-بسيطة-لخفض-مستوى-الكوليسترول-قبل-فوات-الأوان-1053887351.html

https://sputnikarabic.ae/20230205/5-طرق-صحية-لاكتساب-الوزن-1073133410.html

https://sputnikarabic.ae/20220212/طولك-قد-يكون-عامل-خطر-للإصابة-بأمراض-القلب-1058462443.html

https://sputnikarabic.ae/20220919/علامات-تحذير-تشير-إلى-أنك-على-وشك-الإصابة-بسكتة-دماغية-قوية-1067944556.html

https://sputnikarabic.ae/20230228/6-أطعمة-يجب-إضافتها-إلى-نظامك-الغذائي-من-أجل-كبد-صحي-1074124754.html

https://sputnikarabic.ae/20220224/5-أطعمة-يمكن-أن-تمنع-مرض-السكري-من-النوع-الثاني-1059107078.html

https://sputnikarabic.ae/20210404/للتخلص-من-الإسهال-المزمن-عليك-بهذه-النصائح-1048573102.html

https://sputnikarabic.ae/20220305/ما-هو-سرطان-القولون-والمستقيم-1059509078.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, الأخبار, علوم, أمراض القلب والسكري والضغط