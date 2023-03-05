https://sputnikarabic.ae/20230305/آلاف-اليونانيين-يتظاهرون-ضد-الحكومة-على-خلفية-حادث-تصادم-قطارين-أودى-بحياة-العشرات-1074343382.html

آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد الحكومة على خلفية حادث تصادم قطارين أودى بحياة العشرات

آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد الحكومة على خلفية حادث تصادم قطارين أودى بحياة العشرات

خرج آلاف المواطنين اليونانيين، اليوم الأحد، في مسيرة إلى ميدان "سينتاجما" بالقرب من البرلمان اليوناني، بعد أيام من حادث تصادم قطار ركاب وقطار شحن، أسفر عن مقتل... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T12:32+0000

2023-03-05T12:32+0000

2023-03-05T12:32+0000

اليونان

العالم

مظاهرة

أخبار العالم الآن

تصادم قطارين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102015/31/1020153197_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_34afdf1f2a65f095417c6f10119eefdf.jpg

أثينا - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في أثينا نقلا عن صحفيين محليين، بأن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، توجهوا إلى ميدان "سينتاجما" بالقرب من البرلمان، حيث رددوا هتافات مناهضة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وطالبوه بالاستقالة.ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "قتلة"، "هذه ليست صدفة هذه جريمة"، "أنتم تحسبون العائدات - نحن نحسب الأرواح التي فقدناها".ودعا عمال السكك الحديدية والمنظمات الطلابية والنقابات العمالية، المواطنين إلى الخروج في مسيرة، لدعوة الحكومة لإجراء تحقيق كامل في أسباب وظروف حادث تصادم القطارين، ومعاقبة كل المتورطين.وبلغت حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا في وسط اليونان 57 قتيلا وعشرات المصابين.ووقع الحادث، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء الماضي، عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا.وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد. وعلى خلفية الحادث، نظم عمال السكك الحديدية اليونانيون إضرابا بدأ في 2 مارس/ آذار لمدة 48 ساعة.وقدم وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، كوستاس كارامانليس، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه، على خلفية الحادث.وبحسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا"، فقد أعلن كارامانليس استقالته بعد حادث القطار المأساوي في تمبي، قائلا: "لقد عدت لتوي من موقع مأساة القطار في تمبي، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث".

https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-وزراء-اليونان-يطلب-العفو-من-أسر-ضحايا-حادث-القطار-1074337378.html

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونان, العالم, مظاهرة, أخبار العالم الآن, تصادم قطارين