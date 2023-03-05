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https://sputnikarabic.ae/20230305/آلاف-اليونانيين-يتظاهرون-ضد-الحكومة-على-خلفية-حادث-تصادم-قطارين-أودى-بحياة-العشرات-1074343382.html
آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد الحكومة على خلفية حادث تصادم قطارين أودى بحياة العشرات
آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد الحكومة على خلفية حادث تصادم قطارين أودى بحياة العشرات
خرج آلاف المواطنين اليونانيين، اليوم الأحد، في مسيرة إلى ميدان "سينتاجما" بالقرب من البرلمان اليوناني، بعد أيام من حادث تصادم قطار ركاب وقطار شحن، أسفر عن مقتل... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:32+0000
2023-03-05T12:32+0000
اليونان
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أخبار العالم الآن
تصادم قطارين
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أثينا - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في أثينا نقلا عن صحفيين محليين، بأن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، توجهوا إلى ميدان "سينتاجما" بالقرب من البرلمان، حيث رددوا هتافات مناهضة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وطالبوه بالاستقالة.ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "قتلة"، "هذه ليست صدفة هذه جريمة"، "أنتم تحسبون العائدات - نحن نحسب الأرواح التي فقدناها".ودعا عمال السكك الحديدية والمنظمات الطلابية والنقابات العمالية، المواطنين إلى الخروج في مسيرة، لدعوة الحكومة لإجراء تحقيق كامل في أسباب وظروف حادث تصادم القطارين، ومعاقبة كل المتورطين.وبلغت حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا في وسط اليونان 57 قتيلا وعشرات المصابين.ووقع الحادث، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء الماضي، عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا.وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد. وعلى خلفية الحادث، نظم عمال السكك الحديدية اليونانيون إضرابا بدأ في 2 مارس/ آذار لمدة 48 ساعة.وقدم وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، كوستاس كارامانليس، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه، على خلفية الحادث.وبحسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا"، فقد أعلن كارامانليس استقالته بعد حادث القطار المأساوي في تمبي، قائلا: "لقد عدت لتوي من موقع مأساة القطار في تمبي، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث".
https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-وزراء-اليونان-يطلب-العفو-من-أسر-ضحايا-حادث-القطار-1074337378.html
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اليونان, العالم, مظاهرة, أخبار العالم الآن, تصادم قطارين
اليونان, العالم, مظاهرة, أخبار العالم الآن, تصادم قطارين

آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد الحكومة على خلفية حادث تصادم قطارين أودى بحياة العشرات

12:32 GMT 05.03.2023
© Twitter/Pompiers13تصادم قطار مع شاحنة في فرنسا
تصادم قطار مع شاحنة في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Twitter/Pompiers13
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خرج آلاف المواطنين اليونانيين، اليوم الأحد، في مسيرة إلى ميدان "سينتاجما" بالقرب من البرلمان اليوناني، بعد أيام من حادث تصادم قطار ركاب وقطار شحن، أسفر عن مقتل 57 شخصا.
أثينا - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في أثينا نقلا عن صحفيين محليين، بأن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، توجهوا إلى ميدان "سينتاجما" بالقرب من البرلمان، حيث رددوا هتافات مناهضة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وطالبوه بالاستقالة.
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
رئيس الوزراء اليوناني يطلب العفو من أسر ضحايا حادث القطار
09:11 GMT
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "قتلة"، "هذه ليست صدفة هذه جريمة"، "أنتم تحسبون العائدات - نحن نحسب الأرواح التي فقدناها".
ودعا عمال السكك الحديدية والمنظمات الطلابية والنقابات العمالية، المواطنين إلى الخروج في مسيرة، لدعوة الحكومة لإجراء تحقيق كامل في أسباب وظروف حادث تصادم القطارين، ومعاقبة كل المتورطين.
وبلغت حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا في وسط اليونان 57 قتيلا وعشرات المصابين.
ووقع الحادث، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء الماضي، عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا.
وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد. وعلى خلفية الحادث، نظم عمال السكك الحديدية اليونانيون إضرابا بدأ في 2 مارس/ آذار لمدة 48 ساعة.
وقدم وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، كوستاس كارامانليس، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه، على خلفية الحادث.
وبحسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا"، فقد أعلن كارامانليس استقالته بعد حادث القطار المأساوي في تمبي، قائلا: "لقد عدت لتوي من موقع مأساة القطار في تمبي، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث".
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