https://sputnikarabic.ae/20230305/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-بتكليف-أحمد-نواف-الأحمد-الصباح-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1074337225.html
أمير الكويت يصدر مرسوما بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
أمير الكويت يصدر مرسوما بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة الجديدة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:09+0000
2023-03-05T09:09+0000
2023-03-05T09:09+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
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ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تضمن الأمر الأميري تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء في البلاد، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته على أمير البلاد ليتم إصدار مرسوم بتعيينها.وكان نواف الأحمد الصباح، قد تقدم باستقالة حكومته مطلع العام الحالي ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.ووفقا لوسائل إعلام كويتية، في وقت سابق، فقد قدمت الحكومة استقالتها على خلفية أزمة مع مجلس الأمة، بشأن القوانين الشعبية؛ فضلا عن الاستجوابات الموجهة إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.وفوض أمير الكويت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230126/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-الحكومة-1072731047.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أمير الكويت يصدر مرسوما بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة
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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة الجديدة.
ووفقا لوكالة الأنباء
الكويتية (كونا)، تضمن الأمر الأميري تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء في البلاد، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته على أمير البلاد ليتم إصدار مرسوم بتعيينها.
وكان نواف الأحمد الصباح، قد تقدم باستقالة حكومته
مطلع العام الحالي ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، في وقت سابق، فقد قدمت الحكومة استقالتها
على خلفية أزمة مع مجلس الأمة، بشأن القوانين الشعبية؛ فضلا عن الاستجوابات الموجهة إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وتأتي استقالة الحكومة، فيما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة؛ إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب بشأن القوانين الشعبية.
وفوض أمير الكويت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد.