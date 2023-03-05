https://sputnikarabic.ae/20230305/الصحة-السعودية-تنصح-بإخراج-الهواتف-من-غرف-النوم-1074349440.html

الصحة السعودية تنصح بإخراج الهواتف من غرف النوم

الصحة السعودية تنصح بإخراج الهواتف من غرف النوم

نصحت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها "عش بصحة" على تويتر، بإخراج الهواتف المحمولة من غرف النوم نظرا لما لها من أثر سلبي على جودة النوم. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T14:46+0000

2023-03-05T14:46+0000

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وقالت الوزارة في تغريدتها: "لنوم أعمق أخرج الجوال من غرفتك وقت النوم"، وذلك في إطار مساعي الوزارة للتوعية بأهمية التوازن الرقمي القائم على تفادي الأضرار السلبية للتقنيات الحديثة.وحذرت دراسات سابقة من عادة تفقد الهاتف فور الاستيقاظ مشيرة إلى أن تلك العادة تشكل العديد من المخاطر الصحية وتساهم في تشتيت الانتباه والتوتر في حياتك، وفق موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية.أشارت دراسة أجرتها جامعة سويدية إلى أن استخدام الهواتف المحمولة بشكل متكرر يرتبط ارتباطا مباشرا بزيادة مخاطر اضطرابات النوم وأعراض الاكتئاب لدى الشباب.وأوضح الخبراء أنه عندما تستخدم الهواتف الذكية في الصباح، يتخطى دماغك موجات دماغ "ثيتا" (ينتجها عندما تكون مستريحا للغاية)، ويتجه إلى موجات دماغية "بيتا"( يطلقها عندما تكون مستيقظًا ومتيقظًا ومركّزًا على نطاق واسع اثناء القيام بالنشاطات اليومية واتخاذ القرارات).يؤثر هذا على البنية الجسدية لعقلك، ويؤثر على صحتك العقلية ورفاهيتك ويؤدي إلى التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يقوم دماغك بإفراز الدوبامين عند التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة لذلك، يشجع عقلك على تكرار الإجراءات التي تسببت في البداية في إطلاق الدوبامين، ما يجعلك مدمنًا على هواتفك.

https://sputnikarabic.ae/20230301/دراسة-عدم-النوم-لليلة-واحدة-قد-يزيد-شيخوخة-الدماغ-عامين--1074170943.html

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