https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يعتبر-الانتخابات-الرئاسية-2024-معركة-وجودية-هذه-هي-المعركة-النهائية-1074337514.html
ترامب: الانتخابات الرئاسية 2024 بالنسبة لي معركة وجودية ونهائية
ترامب: الانتخابات الرئاسية 2024 بالنسبة لي معركة وجودية ونهائية
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي ينافس فيها، أنها "معركة وجودية من أجل مستقبل البلاد". 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:15+0000
2023-03-05T09:15+0000
2023-03-05T09:37+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: "ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من الجمهوريين والعولمة، ويريدون رؤية أمريكا أولا".وتابع: "هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد".كما وصف ترامب نفسه بأنه "محارب" في معركة "الانتقام" في واشنطن، وفق قوله.وقال: وأكد ترامب في خطابه أنوتابع: "سننهي ما بدأناه، لقد بدأنا شيئا كان معجزة، سننهي المهمة، وسنشهد هذه المعركة حتى النصر النهائي، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "سنطرد جو بايدن من البيت الأبيض، وسوف نحرر أمريكا من هؤلاء الأوغاد مرة واحدة وإلى الأبد".وسيطر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أيضا على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، بحصوله على 62% من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، مع دعم 20%، بينما جاء كل رقم آخر مدرج في الاستطلاع بدعم من رقم واحد، أو دعم أقل من واحد في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20230305/ترامب-يقول-إنه-ليس-من-الصعب-عليه-حل-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-فقط-1074331018.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: الانتخابات الرئاسية 2024 بالنسبة لي معركة وجودية ونهائية
09:15 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 09:37 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي ينافس فيها، أنها "معركة وجودية من أجل مستقبل البلاد".
وقال في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: "ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من الجمهوريين والعولمة، ويريدون رؤية أمريكا أولا".
وتابع: "هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون
أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد".
كما وصف ترامب نفسه بأنه "محارب" في معركة "الانتقام" في واشنطن، وفق قوله.
"في عام 2016 أعلنت أنني صوتكم، وأضيف اليوم: أنا محاربكم، وأنا عدلكم، وبالنسبة لأولئك الذين تعرضوا للظلم والخيانة، فأنا من سينفذ العقاب من أجلكم".
"هذا هو أخطر توقيت تمر به الولايات المتحدة، حيث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمريكا إلى النسيان، وكلنا نبتسم عندما يسقط على السلالم ومن على دراجته، وما يدهشني هو أن المراسلين لم يساعدوه عندما سقط من الدراجة"، لتثير تعليقاته ضحكات الحضور.
وتابع: "سننهي ما بدأناه، لقد بدأنا شيئا كان معجزة، سننهي المهمة، وسنشهد هذه المعركة حتى النصر النهائي، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "سنطرد جو بايدن من البيت الأبيض، وسوف نحرر أمريكا من هؤلاء الأوغاد مرة واحدة وإلى الأبد".
وسيطر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
، أيضا على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، بحصوله على 62% من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، مع دعم 20%، بينما جاء كل رقم آخر مدرج في الاستطلاع بدعم من رقم واحد، أو دعم أقل من واحد في المئة.