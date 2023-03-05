https://sputnikarabic.ae/20230305/مسؤولون-طياران-أوكرانيان-يصلان-إلى-أمريكا-للتدريب-على-مقاتلات-هجومية-بينها-إف-16-1074336714.html

مسؤولون: طياران أوكرانيان يصلان إلى أمريكا للتدريب على مقاتلات هجومية بينها "إف-16"

مسؤولون: طياران أوكرانيان يصلان إلى أمريكا للتدريب على مقاتلات هجومية بينها "إف-16"

كشف مسؤولون بارزون في الكونغرس والإدارة الأمريكية، أن هناك طيارين أوكرانيين موجودين حاليا في الولايات المتحدة ويخضعان لتقييم لتحديد المدة التي قد يستغرقها... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T08:36+0000

2023-03-05T08:36+0000

2023-03-05T08:36+0000

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وقال المسؤولون في تصريحات حصرية لشبكة "nbc news"، إنه "سيتم تقييم مهارات الأوكرانيين في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية أريزونا، وقد ينضم إليهم المزيد من زملائهم الطيارين قريبا". وأضافوا أن السلطات الأمريكية وافقت على إحضار 10 طيارين أوكرانيين آخرين إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من التقييم في وقت مبكر من هذا الشهر. وأشاروا إلى أن أول طيارين وصولوا إلى الولايات المتحدة سيخضعوا لتقييم مهاراتهم من قبل المدربين العسكريين الأمريكيين.وأوضح المسؤولون أن الهدف من ذلك هو تحسين مهاراتهم وتقييم المدة التي يمكن أن يستغرقها برنامج التدريب المناسب.ووفقا لهم، "يدور البرنامج حول تقييم قدراتهم كطيارين حتى نتمكن من تقديم المشورة لهم بشكل أفضل حول كيفية استخدام القدرات التي لديهم والتي قدمناها لهم". ولكن في نفس الوقت، أكد المسؤولون أن هذا ليس برنامجا تدريبيا، لافتين إلى أن الأوكرانيين لن يقودوا أي طائرة خلال فترة وجودهم في الولايات المتحدة، لكنهم سيستخدمون جهاز محاكاة يمكنه محاكاة الطيران بأنواع مختلفة من المقاتلات.وأكدوا أنه لا توجد تحديثات حتى الآن على قرار واشنطن بشأن عدم تقديم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.يذكر أن صحيفة "فايننشال تايمز" كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن عددا من المسؤولين الأمريكيين يتوقع أن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات "إف-16"، أو تسمح للدول التي تمتلكها بإعادة تصديرها إلى كييف، في حال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة أطول.كما أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى أنه يتوقع مناقشات حول إمكانية تسليم طائرات عسكرية إلى كييف.ولكنه أكد، في الوقت نفسه، أن أولوية لدول الناتو تظل في هذه المرحلة هي توفير المعدات العسكرية التي وعدوا بها بالفعل، بما في ذلك المركبات المدرعة والذخيرة وقطع الغيار والوقود.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230202/البنتاغون-عن-إف-16-نهدف-إلى-إعطاء-كييف-ما-تحتاجه-للهجوم-المضاد-المتوقع-في-الربيع-1073015361.html

https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الدفاع-البولندي-الناتو-سيوافق-على-توريد-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1073544536.html

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