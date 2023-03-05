https://sputnikarabic.ae/20230305/نزاهة-السعودية-تعلن-القبض-على-دبلوماسيين-بتهم-الفساد-1074340617.html
"نزاهة" السعودية تعلن القبض على دبلوماسيين بتهم الفساد
"نزاهة" السعودية تعلن القبض على دبلوماسيين بتهم الفساد
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، القبض على دبلوماسيين سعوديين بتهم الفساد. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T11:44+0000
2023-03-05T11:44+0000
2023-03-05T11:44+0000
أخبار السعودية اليوم
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"
العالم العربي
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وحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن التهمة تتعلق بـ "تسهيلهما المتاجرة في التأشيرات وتقاضيهما مبالغ مالية مقابل ذلك خلال وجودهما على رأس عملهما في إحدى القنصليات السعودية".وأوضحت أن المتهمين تواطؤوا مع اثنين من منسوبي وزارة الداخلية السعودية، الذين أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات كذلك، حيث كشفت حملات التفتيش عن العثور على "مبلغ (20,180,000) ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة".وكشفت أنهما حصلا "خلال فترة عملهما بالسفارة على مبلغ (54,000,000) ريال على دفعات، مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة".طالع أيضا: "نزاهة" السعودية تعلن إيقاف 97 شخصا من 6 وزارات بتهم الرشوة وغسل الأموال
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة", العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة", العالم العربي
"نزاهة" السعودية تعلن القبض على دبلوماسيين بتهم الفساد
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، القبض على دبلوماسيين سعوديين بتهم الفساد.
وحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن التهمة تتعلق
بـ "تسهيلهما المتاجرة في التأشيرات وتقاضيهما مبالغ مالية مقابل ذلك خلال وجودهما على رأس عملهما في إحدى القنصليات السعودية".
وأوضحت أن المتهمين
تواطؤوا مع اثنين من منسوبي وزارة الداخلية السعودية، الذين أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات كذلك، حيث كشفت حملات التفتيش عن العثور على "مبلغ (20,180,000) ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة".
ولفتت إلى أن الدبلوماسيين هما "رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش ونائب السفير (سابقاً) عبدالله فلاح مضحي الشمري"، ونائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش خالد ناصر عايض القحطاني.
وكشفت أنهما حصلا "خلال فترة عملهما بالسفارة على مبلغ (54,000,000) ريال على دفعات، مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة".