https://sputnikarabic.ae/20230306/باكستان-تحظر-على-وسائل-الإعلام-بث-خطابات-عمران-خان-1074378079.html
باكستان تحظر على وسائل الإعلام بث خطابات عمران خان
باكستان تحظر على وسائل الإعلام بث خطابات عمران خان
أعلنت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الباكستانية منع محطات التلفزيون المحلية من بث خطابات رئيس الوزراء السابق عمران خان. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:00+0000
2023-03-06T11:00+0000
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وأطيح بخان من منصبه، العام الماضي، عبر حجب الثقة بالحكومة، ويمارس ضغوطا على الائتلاف الهش الذي حل محله بخطابات يومية ومسيرات دورية وادعاءات بالفساد.وفي غضون ذلك، يواجه نجم الكريكت السابق البالغ من العمر 70 عاما، مجموعة من القضايا القانونية المعقدة، وهذا أمر متكرر في السياسات الباكستانية.وفي وقت متأخر يوم الأحد، عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض على خان على خلفية قضية فساد، حظرت الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية، بث خطاباته الحية، بحسب "فرانس برس".جاء الأمر بعد أن خاطب خان المئات من أنصاره خارج منزله، قائلا: "يتم استدعائي في قضية زائفة والأمر يجب أن تكون على علم بها".وقالت الهيئة إنه "يسرد مزاعم لا أساس لها وينشر خطاب الكراهية... ضد مؤسسات الدولة وضباطها"، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في "تكدير السلم العام".وبعد ساعات من الإشعار بحظر الخطابات أوقفت عمل قناة " ARY News” الداعمة لخان.وتفرض باكستان رقابة صارمة على الخطابات، حيث يسمح الدستور بتقييد الخطاب لصالح "النظام العام والآداب العام والأخلاق العامة".أصدرت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-4-أشخاص-إثر-انفجار-داخل-سوق-غربي-باكستان-1074023233.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان تحظر على وسائل الإعلام بث خطابات عمران خان
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أعلنت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الباكستانية منع محطات التلفزيون المحلية من بث خطابات رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأطيح بخان من منصبه، العام الماضي، عبر حجب الثقة بالحكومة، ويمارس ضغوطا على الائتلاف الهش الذي حل محله بخطابات يومية ومسيرات دورية وادعاءات بالفساد.
وفي غضون ذلك، يواجه نجم الكريكت السابق
البالغ من العمر 70 عاما، مجموعة من القضايا القانونية المعقدة، وهذا أمر متكرر في السياسات الباكستانية.
وفي وقت متأخر يوم الأحد، عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض على خان على خلفية قضية فساد، حظرت الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية، بث خطاباته الحية، بحسب "فرانس برس".
جاء الأمر بعد أن خاطب خان المئات من أنصاره خارج منزله، قائلا: "يتم استدعائي في قضية زائفة
والأمر يجب أن تكون على علم بها".
وقالت الهيئة إنه "يسرد مزاعم لا أساس لها وينشر خطاب الكراهية... ضد مؤسسات الدولة وضباطها"، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في "تكدير السلم العام".
وبعد ساعات من الإشعار بحظر الخطابات أوقفت عمل قناة " ARY News” الداعمة لخان.
وتفرض باكستان رقابة صارمة على الخطابات، حيث يسمح الدستور بتقييد الخطاب لصالح "النظام العام والآداب العام والأخلاق العامة".
أصدرت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه.