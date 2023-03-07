https://sputnikarabic.ae/20230307/خبير-كردي-ما-حقيقة-الخلافات-بين-الحزبين-الكبيرين-في-كردستان-العراق؟-1074453863.html
خبير كردي: ما حقيقة الخلافات بين الحزبين الكبيرين في كردستان العراق؟
خبير كردي: ما حقيقة الخلافات بين الحزبين الكبيرين في كردستان العراق؟
أكد كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أنه لا توجد خلافات بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي والاتحاد... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T17:12+0000
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وقال كفاح محمود في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن من خرجوا عن السرب الكردستاني تحت غطاء المعارضة هم من يروجون لتلك الأخبار، لافتا إلى أن العلاقة بين الحزبين مهما توترت إلا أنها لا تصل إلى مستوى القطيعة، وهناك مباحثات مكثفة بين قيادة الحزبين.وأضاف محمود، الأسبوع الماضي، اجتمع قسم الانتخابات في المكتب السياسي للحزبين واتفقوا على أكثر من 70 بالمئة من النقاط، ويوم غدا الأربعاء سوف يجتمع الوفدين مرة أخرى، والنقاط العشر الأكثر أهمية قد تجاوزها الحزبان في قانون الانتخابات.وأشار خبير الشؤون الكردية إلى أن هناك اجتماعا مع وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور المنطقة بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قباء بارزاني، بجانب أحد قادة حزب الاتحاد الوطني، وهو يعني أن هناك تطور إيجابي في العلاقات ما بين الحزبين.وأوضح محمود إلى أن الأمور تتجه إلى التوافق الإيجابي بين الحزبين، وما يشاع من هنا وهناك ربما يرتبط بأجندة من خارج الإقليم وتحديدا من بعض القوى المعادية للإقليم أو ما يطلق عليها (المليشيات الولائية).ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، العاصمة بغداد، في زيارة تأتي خلال جولة شرق أوسطية، يتصدرها الملف الإيراني، والأوضاع الأمنية في المنطقة.وخلال زيارته يلتقي أوستن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كما أنه من المقرر أن يزور عاصمة إقليم كوردستان، أربيل للقاء كبار قادة الإقليم هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-تطالب-العراق-مجددا-بنزع-سلاح-الجماعات-المعارضة-في-كردستان-وتسليمهم-إليها-1074402516.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, حصري, العراق, كردستان, الأخبار, بغداد, إيران
العالم العربي, حصري, العراق, كردستان, الأخبار, بغداد, إيران
خبير كردي: ما حقيقة الخلافات بين الحزبين الكبيرين في كردستان العراق؟
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أكد كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أنه لا توجد خلافات بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وما يتم تداوله هو من فعل بعض القوى التي تدخل تحت تسمية المعارضة.
وقال كفاح محمود في اتصال مع "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، إن من خرجوا عن السرب الكردستاني تحت غطاء المعارضة هم من يروجون لتلك الأخبار، لافتا إلى أن العلاقة بين الحزبين مهما توترت إلا أنها لا تصل إلى مستوى القطيعة، وهناك مباحثات مكثفة بين قيادة الحزبين.
وأضاف محمود، الأسبوع الماضي، اجتمع قسم الانتخابات في المكتب السياسي للحزبين
واتفقوا على أكثر من 70 بالمئة من النقاط، ويوم غدا الأربعاء سوف يجتمع الوفدين مرة أخرى، والنقاط العشر الأكثر أهمية قد تجاوزها الحزبان في قانون الانتخابات.
وأشار خبير الشؤون الكردية إلى أن هناك اجتماعا مع وزير الدفاع الأمريكي الذي يزور المنطقة بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قباء بارزاني، بجانب أحد قادة حزب الاتحاد الوطني، وهو يعني أن هناك تطور إيجابي في العلاقات ما بين الحزبين.
وأوضح محمود إلى أن الأمور تتجه إلى التوافق الإيجابي بين الحزبين، وما يشاع من هنا وهناك ربما يرتبط بأجندة من خارج الإقليم وتحديدا من بعض القوى المعادية للإقليم أو ما يطلق عليها (المليشيات الولائية).
ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
، العاصمة بغداد، في زيارة تأتي خلال جولة شرق أوسطية، يتصدرها الملف الإيراني، والأوضاع الأمنية في المنطقة.
وخلال زيارته يلتقي أوستن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
، كما أنه من المقرر أن يزور عاصمة إقليم كوردستان، أربيل للقاء كبار قادة الإقليم هناك.