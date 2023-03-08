https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الإسرائيلي-تفجير-عبوة-ناسفة-في-جرافة-عسكرية-جنوبي-غزة-1074483045.html
الجيش الإسرائيلي: تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية جنوبي غزة
الجيش الإسرائيلي: تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية جنوبي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية جنوبي قطاع غزة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T14:42+0000
2023-03-08T14:42+0000
2023-03-08T14:42+0000
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرت عملية تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم بأعمال هندسية في منطقة السياج الحدودي مع قطاع غزة.وأكدت أن العبوة الناسفة لم تتسبب في وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مضيفة أن القوات الإسرائيلية هاجمت مواقع لحركة حماس على الحدود المشتركة بين الطرفين.وبدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة عسكرية في المنطقة الأمنية على حدود القطاع غزة كانت تهم بنشاط عسكري غرب السياج الأمني بين الجانبين.وأوضح أدرعي أن دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت موقعا عسكريا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن أحداث عملية التفجير قيد الفحص والتحقيق.واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، "موقعا عسكريا لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصاروخ الليلة الماضية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من المزارعين الإسرائيليين إخلاء الحدود مع قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق صباح اليوم، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-موقع-عسكري-لـحماس-على-حدود-قطاع-غزة-1074473949.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي: تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية جنوبي غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية جنوبي قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرت عملية تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم بأعمال هندسية في منطقة السياج الحدودي مع قطاع غزة.
وأكدت أن العبوة الناسفة لم تتسبب في وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي
، مضيفة أن القوات الإسرائيلية هاجمت مواقع لحركة حماس على الحدود المشتركة بين الطرفين.
وبدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة عسكرية في المنطقة الأمنية على حدود القطاع غزة كانت تهم بنشاط عسكري غرب السياج الأمني بين الجانبين.
وأوضح أدرعي أن دبابات الجيش الإسرائيلي قصفت موقعا عسكريا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن أحداث عملية التفجير قيد الفحص والتحقيق.
واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، "موقعا عسكريا لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصاروخ الليلة الماضية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من المزارعين الإسرائيليين إخلاء الحدود مع قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق صباح اليوم، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل
.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين
هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.