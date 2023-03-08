https://sputnikarabic.ae/20230308/كوريا-الجنوبية-ترفض-اتهامات-كوريا-الشمالية-بإطلاق-المدفعية-بالقرب-من-الحدود-بين-الكوريتين-1074467021.html
كوريا الجنوبية ترفض اتهامات جارتها الشمالية حول إطلاق مدفعية بالقرب من الحدود
كوريا الجنوبية ترفض اتهامات جارتها الشمالية حول إطلاق مدفعية بالقرب من الحدود
نفى الجيش الكوري الجنوبي، ما أسماه "مزاعم كوريا الشمالية" بأن سيئول أطلقت أكثر من 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الكوريتين. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T09:26+0000
2023-03-08T09:26+0000
2023-03-08T09:29+0000
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وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي، إنه "لم يكن هناك إطلاق نيران مدفعية من قبل جيشنا في المنطقة التي يدعي الشمال حدوث إطلاق النار فيها"، مضيفا أن "مزاعم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي ليست صحيحة ولا أساس لها"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأجرت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية، الاثنين الماضي، التدريبات المشتركة الثانية لهذا الشهر بمشاركة قاذفة من طراز "بي-52 إتش" ذات القدرة النووية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.جاء ذلك بعدما أجريت تدريبات مماثلة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي- 1بي" في المنطقة ذاتها، يوم الجمعة الماضي.وأضافت الدفاع الكورية إن نشر القاذفات الاستراتيجية "بي-52 إتش" في شبه الجزيرة الكورية يوضح قدرة التحالف الحاسمة والساحقة واستعداده للردع والرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من كوريا الشمالية.في سياق متصل، نفذت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية كذلك مهمة تدريب مشتركة إلى جانب الطائرات المقاتلة الكورية فوق البحر الأصفر في 1 فبراير/ شباط الماضي، أعقبها المزيد من التدريبات الجوية في 19 فبراير.وقالت كوريا الجنوبية إن الحلفاء يعتزمون تكثيف التدريب المرتبط بنشر أصول استراتيجية أمريكية في البلاد كجزء من الردع الأمريكي الموسع من أجل "تعزيز القدرات والوضع للرد بشكل حاسم على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".وتأتي التدريبات العسكرية وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تقوم بـ"استفزازات" قبل التدريبات المشتركة لدرع الحرية التي تستمر 11 يوما وتبدأ في 13 مارس/ آذار الجاري، حيث ترى بيونغ يانغ أن التدريبات المشتركة قبالة سواحلها "استعداد للغزو" وتحذر الحلفاء مرارا وتكرارا من إثارة التوترات.
https://sputnikarabic.ae/20230307/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تهدد-جيشي-أمريكا-وكوريا-الجنوبية-بـإجراءات-ساحقة-1074407920.html
https://sputnikarabic.ae/20230304/كوريا-الشمالية-تحث-الأمم-المتحدة-على-المطالبة-بوقف-التدريبات-العسكرية-بين-واشنطن-وسيئول-1074330770.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الجنوبية ترفض اتهامات جارتها الشمالية حول إطلاق مدفعية بالقرب من الحدود
09:26 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 09:29 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
نفى الجيش الكوري الجنوبي، ما أسماه "مزاعم كوريا الشمالية" بأن سيئول أطلقت أكثر من 30 قذيفة مدفعية على ميدان رماية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي، إنه "لم يكن هناك إطلاق نيران مدفعية من قبل جيشنا في المنطقة التي يدعي الشمال حدوث إطلاق النار فيها"، مضيفا أن "مزاعم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي ليست صحيحة ولا أساس لها"، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأجرت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية، الاثنين الماضي، التدريبات المشتركة الثانية لهذا الشهر
بمشاركة قاذفة من طراز "بي-52 إتش" ذات القدرة النووية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
جاء ذلك بعدما أجريت تدريبات مماثلة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي- 1بي" في المنطقة ذاتها، يوم الجمعة الماضي.
وأضافت الدفاع الكورية إن نشر القاذفات الاستراتيجية "بي-52 إتش" في شبه الجزيرة الكورية
يوضح قدرة التحالف الحاسمة والساحقة واستعداده للردع والرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من كوريا الشمالية.
في سياق متصل، نفذت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية كذلك مهمة تدريب مشتركة إلى جانب الطائرات المقاتلة الكورية فوق البحر الأصفر في 1 فبراير/ شباط الماضي، أعقبها المزيد من التدريبات الجوية في 19 فبراير.
وقالت كوريا الجنوبية إن الحلفاء يعتزمون تكثيف التدريب المرتبط بنشر أصول استراتيجية أمريكية في البلاد كجزء من الردع الأمريكي الموسع من أجل "تعزيز القدرات والوضع للرد بشكل حاسم على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
".
وتأتي التدريبات العسكرية وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تقوم بـ"استفزازات" قبل التدريبات المشتركة لدرع الحرية التي تستمر 11 يوما وتبدأ في 13 مارس/ آذار الجاري، حيث ترى بيونغ يانغ أن التدريبات المشتركة قبالة سواحلها "استعداد للغزو" وتحذر الحلفاء مرارا وتكرارا من إثارة التوترات.