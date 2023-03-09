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وزير الخارجية السعودي يؤكد أن أولوية بلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن أولوية بلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن أولوية بلاده هي التوصل لوقف إطلاق نار في اليمن، يليه إطلاق حوار يمني - يمني، يمهد لاستقرار... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T11:09+0000
2023-03-09T11:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو اليوم: "نعمل باستمرار على تسوية الملف اليمني، ابتداء من وقف إطلاق النار إلى إجراء مباحثات يمنية".ورداً على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول ما ينشر من مقترحات لحل الأزمة اليمنية، قال الأميرويزور الأمير فيصل بن فرحان موسكو حاليا وكان قد عقد جلسة محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأكد وزير الخارجية السعودي، أن المحادثات كانت بناءة، وتناولت الأزمة في أوكرانيا وانعكاساتها على الدول النامية، لافتا إلى موقف المملكة الداعم لكل المساعي الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230309/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-السعودي--1074506534.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن أولوية بلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار

11:09 GMT 09.03.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن أولوية بلاده هي التوصل لوقف إطلاق نار في اليمن، يليه إطلاق حوار يمني - يمني، يمهد لاستقرار البلاد وازدهارها.
موسكو - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو اليوم: "نعمل باستمرار على تسوية الملف اليمني، ابتداء من وقف إطلاق النار إلى إجراء مباحثات يمنية".
ورداً على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول ما ينشر من مقترحات لحل الأزمة اليمنية، قال الأمير
"سوف نعمل باستمرار على تسوية في الملف اليمني ابتداء من وقف إطلاق النار إلى إجراء مباحثات يمنية يمنية تضمن استقرار اليمن وازدهاره".
لافروف وابن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
لافروف: غوتيريش يتهرب من التعليقات على التحقيق في الهجوم على "التيار الشمالي"
10:09 GMT
ويزور الأمير فيصل بن فرحان موسكو حاليا وكان قد عقد جلسة محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن المحادثات كانت بناءة، وتناولت الأزمة في أوكرانيا وانعكاساتها على الدول النامية، لافتا إلى موقف المملكة الداعم لكل المساعي الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة.
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