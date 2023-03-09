https://sputnikarabic.ae/20230309/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-أولوية-بلاده-في-اليمن-هي-وقف-إطلاق-النار-1074508804.html
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن أولوية بلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن أولوية بلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن أولوية بلاده هي التوصل لوقف إطلاق نار في اليمن، يليه إطلاق حوار يمني - يمني، يمهد لاستقرار... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو اليوم: "نعمل باستمرار على تسوية الملف اليمني، ابتداء من وقف إطلاق النار إلى إجراء مباحثات يمنية".ورداً على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول ما ينشر من مقترحات لحل الأزمة اليمنية، قال الأميرويزور الأمير فيصل بن فرحان موسكو حاليا وكان قد عقد جلسة محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأكد وزير الخارجية السعودي، أن المحادثات كانت بناءة، وتناولت الأزمة في أوكرانيا وانعكاساتها على الدول النامية، لافتا إلى موقف المملكة الداعم لكل المساعي الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230309/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-السعودي--1074506534.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن أولوية بلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن أولوية بلاده هي التوصل لوقف إطلاق نار في اليمن، يليه إطلاق حوار يمني - يمني، يمهد لاستقرار البلاد وازدهارها.
موسكو - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو اليوم: "نعمل باستمرار على تسوية الملف اليمني، ابتداء من وقف إطلاق النار إلى إجراء مباحثات يمنية
".
ورداً على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول ما ينشر من مقترحات لحل الأزمة اليمنية
، قال الأمير
"سوف نعمل باستمرار على تسوية في الملف اليمني ابتداء من وقف إطلاق النار إلى إجراء مباحثات يمنية يمنية تضمن استقرار اليمن وازدهاره".
ويزور الأمير فيصل بن فرحان موسكو حاليا وكان قد عقد جلسة محادثات ثنائية
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأكد وزير الخارجية السعودي، أن المحادثات كانت بناءة، وتناولت الأزمة في أوكرانيا وانعكاساتها على الدول النامية، لافتا إلى موقف المملكة الداعم لكل المساعي الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة.