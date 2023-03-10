https://sputnikarabic.ae/20230310/ارتفاع-جديد-لأسعار-المحروقات-في-لبنان-1074544040.html
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان
أعلنت السلطات المختصة في لبنان عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والمازوت والغاز داخل البلاد. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T09:28+0000
2023-03-10T09:28+0000
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وحسب بيان نقله موقع "النشرة"، أعلنت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، الجدول الجديد لأسعار المحروقات.ووفقا للبيان، فقد "ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 59000 ليرة"، كذلك "ارتفع سعر صفيحة المازوت 48000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 39000 ليرة لبنانيّة".وبالنسبة للمازوت صارت صفيحة المازوت بـ 1,515,000 ليرة، وقارورة الغاز: 1,082,000 ليرة.ويعيش لبنان أزمات اقتصادية متتالية تجلت في انهيار عملته المحلية، وندرة بعض المواد الضرورية، وذلك بسبب أزمات سياسية متلاحقة آخرها شغور المنصب الرئاسي، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس خلفا للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته منذ أشهر.طالع أيضا: تداعيات رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية في لبنان
https://sputnikarabic.ae/20221008/كهرباء-لبنان-ترفع-أسعار-التغذية-بالتيار-1068764366.html
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الأخبار, العالم العربي, لبنان
الأخبار, العالم العربي, لبنان
ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان
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أعلنت السلطات المختصة في لبنان عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والمازوت والغاز داخل البلاد.
وحسب بيان
نقله موقع "النشرة"، أعلنت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، الجدول الجديد لأسعار المحروقات.
ووفقا للبيان، فقد "ارتفع سعر صفيحة
البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 59000 ليرة"، كذلك "ارتفع سعر صفيحة المازوت 48000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 39000 ليرة لبنانيّة".
وبعد هذا الارتفاع صارت صفيحة بنزين 95 أوكتان بـ 1,596,000 ليرة، و98 أوكتان: 1,634,000 ليرة.
وبالنسبة للمازوت صارت صفيحة المازوت بـ 1,515,000 ليرة، وقارورة الغاز: 1,082,000 ليرة.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية متتالية تجلت في انهيار عملته المحلية، وندرة بعض المواد الضرورية، وذلك بسبب أزمات سياسية متلاحقة آخرها شغور المنصب الرئاسي، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس خلفا للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته منذ أشهر.