https://sputnikarabic.ae/20230310/الأمم-المتحدة-عن-الاتفاق-السعودي-الإيراني-نأمل-أن-يكون-له-تأثير-إيجابي-على-الأزمة-اليمنية-1074590489.html

الأمم المتحدة عن الاتفاق السعودي الإيراني: نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على الأزمة اليمنية

الأمم المتحدة عن الاتفاق السعودي الإيراني: نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على الأزمة اليمنية

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن يكون للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية ‏وإيران، بشأن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، تأثير إيجابي... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T20:48+0000

2023-03-10T20:48+0000

2023-03-10T20:48+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية: "في اليمن وضع هش... نأمل أن يكون لهذا الاتفاق أثر إيجابي على هذا الوضع وغيره".وأضاف أنه "ليس سرا أن هناك الكثير من التوترات والتحديات التي ظهرت بين البلدين (السعودية وإيران)، والتي أثرت على المنطقة ككل".وفي وقت سابق اليوم الجمغة، اتفقت إيران والسعودية على استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230310/أنصار-الله-بعد-توقيع-الاتفاق-السعودي-الإيراني-المنطقة-بحاجة-لعودة-العلاقات-الطبيعية-بين-دولها--1074587760.html

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