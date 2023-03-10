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https://sputnikarabic.ae/20230310/الخارجية-المصرية-نتابع-باهتمام-اتفاق-استئناف-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-1074583537.html
الخارجية المصرية: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران
الخارجية المصرية: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T17:03+0000
2023-03-10T17:03+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن بيان الخارجية المصرية أن "مصر تتطلع لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية، توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي"، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاقا لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وتابع عبد اللهيان، مضيفا على "تويتر" أن "سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الـ13، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح"، وأردف الوزير الإيراني أن "الجهاز الدبلوماسي يعمل بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية".وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".
https://sputnikarabic.ae/20230310/الحادث-الذي-تسبب-في-قطيعة-لأكثر-من-7-سنوات-بين-إيران-والسعودية-فيديو-1074571215.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, إيران, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, إيران, الأخبار

الخارجية المصرية: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

17:03 GMT 10.03.2023
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Ashraf Kamal
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قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن بيان الخارجية المصرية أن "مصر تتطلع لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية، توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي"، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاقا لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
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وتابع عبد اللهيان، مضيفا على "تويتر" أن "سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الـ13، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح"، وأردف الوزير الإيراني أن "الجهاز الدبلوماسي يعمل بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية".
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".
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