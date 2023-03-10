https://sputnikarabic.ae/20230310/الخارجية-المصرية-نتابع-باهتمام-اتفاق-استئناف-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-1074583537.html
الخارجية المصرية: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران
الخارجية المصرية: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T17:03+0000
2023-03-10T17:03+0000
2023-03-10T17:03+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
السعودية
إيران
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن بيان الخارجية المصرية أن "مصر تتطلع لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية، توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي"، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاقا لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وتابع عبد اللهيان، مضيفا على "تويتر" أن "سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الـ13، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح"، وأردف الوزير الإيراني أن "الجهاز الدبلوماسي يعمل بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية".وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".
https://sputnikarabic.ae/20230310/الحادث-الذي-تسبب-في-قطيعة-لأكثر-من-7-سنوات-بين-إيران-والسعودية-فيديو-1074571215.html
مصر
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, إيران, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, إيران, الأخبار
الخارجية المصرية: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.
ونقلت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية عن بيان الخارجية المصرية أن "مصر تتطلع لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن "عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والمملكة العربية السعودية، توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي"، وذلك بعد توقيع البلدين اتفاقا لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
وتابع عبد اللهيان، مضيفا على "تويتر" أن "سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الـ13، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح"، وأردف الوزير الإيراني
أن "الجهاز الدبلوماسي يعمل بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية".
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين
، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".