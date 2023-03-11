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https://sputnikarabic.ae/20230311/البرلمان-الصيني-يعين-نائبين-لرئيس-اللجنة-العسكرية-1074594168.html
البرلمان الصيني يعين نائبين لرئيس اللجنة العسكرية
البرلمان الصيني يعين نائبين لرئيس اللجنة العسكرية
وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، على تعيين تشانغ يوشيا، وخه وي دونغ، نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في البلاد. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T06:39+0000
2023-03-11T06:42+0000
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بكين - سبوتنيك. وجرى التصويت في الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني اليوم السبت، حيث تم ترشيح النائبين من قبل شي جين بينغ، رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية .وأعاد نواب المجلس الوطني الصيني، أمس الجمعة، انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا للصين لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.كما أعيد انتخاب شي رئيسا للجنة العسكرية المركزية، في ثاني أهم منصب في سلم السلطة في البلاد، وذلك بعد حصوله في أكتوبر/ تشرين الأول على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.يذكر أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس الإدارة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في ديسمبر/ كانون الأول 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تعيين-لي-تشيانغ-رئيس-للحكومة-الصينية-1074592996.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الأخبار

البرلمان الصيني يعين نائبين لرئيس اللجنة العسكرية

06:39 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 06:42 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، على تعيين تشانغ يوشيا، وخه وي دونغ، نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في البلاد.
بكين - سبوتنيك. وجرى التصويت في الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني اليوم السبت، حيث تم ترشيح النائبين من قبل شي جين بينغ، رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية .
وأعاد نواب المجلس الوطني الصيني، أمس الجمعة، انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا للصين لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.
الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ، السبت، 11 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية
04:42 GMT
كما أعيد انتخاب شي رئيسا للجنة العسكرية المركزية، في ثاني أهم منصب في سلم السلطة في البلاد، وذلك بعد حصوله في أكتوبر/ تشرين الأول على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.
يذكر أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس الإدارة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في ديسمبر/ كانون الأول 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ.
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