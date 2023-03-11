https://sputnikarabic.ae/20230311/بابا-الفاتيكان-مستعد-لزيارة-كييف-لكن-شريطة-القيام-برحلة-مماثلة-إلى-موسكو-1074620317.html
بابا الفاتيكان: مستعد لزيارة كييف لكن شريطة القيام برحلة مماثلة إلى موسكو
بابا الفاتيكان: مستعد لزيارة كييف لكن شريطة القيام برحلة مماثلة إلى موسكو
عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن استعداده لزيارة كييف ولكن بشرط أن يقوم برحلة مماثلة إلى موسكو. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T20:59+0000
2023-03-11T20:59+0000
2023-03-11T20:59+0000
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بوينس أيرس- سبوتنيك. وقال بابا الفاتيكان في تصريحات لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "أنا مستعد للقيام بزيارة. أريد أن أذهب إلى كييف. لكن بشرط الذهاب إلى موسكو. أذهب إلى المدينتين أو لا أذهب إلى أي منهما".وعندما قال الصحفيون له بأن الزيارة إلى موسكو قد تكون "مستحيلة"، عبّر البابا فرنسيس عن أمله في أن يجري الترتيب لها.وفي يناير/ كانون الثاني، عبر السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش عن أمله في أن يتمكن بابا الفاتيكان من زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب.وأكد البابا أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا دبلوماسية "لمعرفة إذا ما كان من الممكن إنجاز شيء ما"، لكنه نفى أن يكون لدى الفاتيكان "خطة سلام" جاهزة. وقال هناك فقط "رغبة في خدمة السلام".كما وصف البابا فرنسيس علاقته بالسفير الروسي لدى الكرسي الرسولي ألكسندر أفدييف بأنها "ممتازة"، وأنه "جاد ومهني للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230310/باب-الفاتيكان-يصف-بوتين-بـالرجل-المهذب-1074543923.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الأخبار
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الأخبار
بابا الفاتيكان: مستعد لزيارة كييف لكن شريطة القيام برحلة مماثلة إلى موسكو
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عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن استعداده لزيارة كييف ولكن بشرط أن يقوم برحلة مماثلة إلى موسكو.
بوينس أيرس- سبوتنيك. وقال بابا الفاتيكان في تصريحات لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "أنا مستعد للقيام بزيارة. أريد أن أذهب إلى كييف. لكن بشرط الذهاب إلى موسكو
. أذهب إلى المدينتين أو لا أذهب إلى أي منهما".
وعندما قال الصحفيون له بأن الزيارة إلى موسكو قد تكون "مستحيلة"، عبّر البابا فرنسيس عن أمله في أن يجري الترتيب لها.
وفي يناير/ كانون الثاني، عبر السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي أندري يوراش عن أمله في أن يتمكن بابا الفاتيكان
من زيارة أوكرانيا في المستقبل القريب.
وأكد البابا أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا دبلوماسية "لمعرفة إذا ما كان من الممكن إنجاز شيء ما"، لكنه نفى أن يكون لدى الفاتيكان "خطة سلام" جاهزة. وقال هناك فقط "رغبة في خدمة السلام".
كما وصف البابا فرنسيس علاقته بالسفير الروسي لدى الكرسي الرسولي ألكسندر أفدييف بأنها "ممتازة"، وأنه "جاد ومهني للغاية".