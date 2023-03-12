https://sputnikarabic.ae/20230312/اجتماع-إيراني-بحريني-في-المنامة-بعد-يومين-من-الاتفاق-مع-السعودية-1074641515.html
اجتماع إيراني بحريني في المنامة بعد يومين من الاتفاق مع السعودية
اجتماع إيراني بحريني في المنامة بعد يومين من الاتفاق مع السعودية
بحث رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، مع رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، مجتبى رضاخواه، سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T15:39+0000
2023-03-12T15:39+0000
2023-03-12T15:39+0000
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وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "اللقاء بين مسؤولي البلدين جاء على هامش انعقاد الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة"، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء "بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية"، دون تفاصيل.ووصل وفد برلماني إيراني، أمس السبت، إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عباس كلرو: "وصلنا إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في البحرين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار"، مؤكدا أنه "يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين".يأتي ذلك بعد اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230312/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-ليس-موجها-ضد-أي-دولة-1074637825.html
https://sputnikarabic.ae/20230311/وفد-برلماني-إيراني-يزور-البحرين-بعد-يوم-من-عودة-العلاقات-مع-السعودية-1074604991.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, الأخبار, العالم العربي
اجتماع إيراني بحريني في المنامة بعد يومين من الاتفاق مع السعودية
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بحث رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، مع رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، مجتبى رضاخواه، سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.
وأفادت وكالة
الأنباء البحرينية، بأن "اللقاء بين مسؤولي البلدين جاء على هامش انعقاد الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة"، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء "بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية"، دون تفاصيل.
ووصل وفد برلماني إيراني
، أمس السبت، إلى البحرين للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، عباس كلرو: "وصلنا إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في البحرين"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "عضو مجلس النواب البحريني ممدوح عباس الصالح كان في استقبال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المطار"، مؤكدا أنه "يمكن رؤية آفاق واضحة بين البلدين".
يأتي ذلك بعد اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأعلنت البحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه، في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعربت السعودية وإيران عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.