https://sputnikarabic.ae/20230312/الإرياني-تجميد-أنصار-الله-حسابات-الخطوط-الجوية-في-البنوك-يهدد-بتوقف-رحلاتها-من-مطار-صنعاء-1074649845.html

الإرياني: تجميد أنصار الله حسابات الخطوط الجوية في البنوك يهدد بتوقف رحلاتها من مطار صنعاء

الإرياني: تجميد أنصار الله حسابات الخطوط الجوية في البنوك يهدد بتوقف رحلاتها من مطار صنعاء

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله"، بتجميد حسابات بنكية تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرة... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T21:04+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إنه "يدين ويستنكر إقدام الحوثيين على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن مناطق سيطرتهم، والذي يهدد بوقف صرف أجور الموظفين ونفقات التشغيل وتعطل الخدمات التي تقدمها الشركة لكافة اليمنيين دون تمييز، وتوقف الرحلات الجوية من مطار صنعاء"..وأضاف أن "هذه الممارسات تؤكد إصرار الحوثيين على المضي في نهج التصعيد، وإرباك أي خطوات لانفراج الأزمة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، ضاربين عرض الحائط بالجهود التهدئة واستعادة الهدنة، ومعاناة اليمنيين المتفاقمة منذ 8 أعوام جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب".ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إلى "اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين".وطالب وزير الإعلام اليمني، إلى "الضغط على الحوثيين لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني في اليمن، وعدم إقحام الشركة في الصراع السياسي".يأتي اتهام الحكومة اليمنية لـ "أنصار الله"، بعد أيام من دعوة وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" عبد الوهاب الدرة، شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى "العمل بمهنية وتسيير الرحلات من مطار صنعاء أسوة بباقي المطارات المحلية"، مطالباً إياها بـ "تقديم إيضاحات للرأي العام حول أسباب عدم تشغيل وجهتي الهند والقاهرة".وفي 16 ايار/ مايو الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام من التوقف، وذلك ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة المتضمن السماح برحلتين جويتين أسبوعيا إلى الأردن ومصر، إلا أنها انحصرت فقط إلى العاصمة الأردنية عمّان.وتتواصل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي من وإلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد انقضاء الهدنة الأممية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مسعى للتخفيف من المعاناة الإنسانية وخاصة المرضى الذين بحاجة للسفر إلى الخارج للعلاج.ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/ أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.

https://sputnikarabic.ae/20190814/الخطوط-الجوية-اليمنية-تعلن-وقف-رحلاتها-من-وإلى-مطار-عدن-1042644830.html

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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, أنصار الله, الأخبار