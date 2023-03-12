https://sputnikarabic.ae/20230312/البيت-الأبيض-الإعلان-الإيراني-بشأن-التوصل-لاتفاق-تبادل-سجناء-مع-أمريكا-كاذب-1074643040.html
البيت الأبيض: الإعلان الإيراني بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع أمريكا "كاذب"
البيت الأبيض: الإعلان الإيراني بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع أمريكا "كاذب"
نفى البيت الأبيض، اليوم الأحد، صحة التقارير حول تبادل السجناء مع إيران، واصفاً إياها بـ"الكاذبة". 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T15:49+0000
2023-03-12T15:49+0000
2023-03-12T15:49+0000
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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "تصريحات عبد اللهيان كاذبة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تعمل بلا كلل للإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، توصل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء.وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "اتفقنا خلال الأيام الماضية مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء"، مضيفا: "في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها في اتفاق تبادل السجناء سنشهد عملية التبادل خلال فترة قصيرة".وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده لإجراء عملية تبادل السجناء مع واشنطن، داعيا الأخيرة لاتخاذ خطوات فنية في هذا الصدد.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي، مضيفا أن بلاده توظف جميع القدرات الدبلوماسية لتحقيق مصالحها من أجل رفع العقوبات، وفقا لوكالة "تسنيم".وعن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، قال: "لقد أكدنا مرارا أننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى".وتابع: "أثبتت إيران استعدادها لتبادل السجناء في أقرب وقت ممكن، لكن للأسف لم نشهد إجراء مشجعا ومتبادلًا من الحكومة الأمريكية".وقال إن موقف إيران في هذا الصدد واضح، معربًا عن أمل بلاده أن تتخذ الحكومة الأمريكية خطوة جادة وواضحة لتنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها سابقًا من خلال آلية وقناة الاتصال للأطراف الصديقة والوسطاء وذلك من المنظور الإنساني".
https://sputnikarabic.ae/20230302/أمريكا-العودة-للمفاوضات-النووية-مع-إيران-غير-مطروحة-حاليا-1074244822.html
https://sputnikarabic.ae/20230312/الخارجية-الإيرانية-توصلنا-إلى-اتفاق-مع-واشنطن-حول-مسألة-تبادل-السجناء-1074638307.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
البيت الأبيض: الإعلان الإيراني بشأن التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع أمريكا "كاذب"
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نفى البيت الأبيض، اليوم الأحد، صحة التقارير حول تبادل السجناء مع إيران، واصفاً إياها بـ"الكاذبة".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريح لوكالة
"أسوشيتد برس"، إن "تصريحات عبد اللهيان كاذبة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تعمل بلا كلل للإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، توصل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء
.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "اتفقنا خلال الأيام الماضية مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء"، مضيفا: "في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها في اتفاق تبادل السجناء سنشهد عملية التبادل خلال فترة قصيرة".
وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده لإجراء عملية تبادل السجناء مع واشنطن، داعيا الأخيرة لاتخاذ خطوات فنية في هذا الصدد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد أن إيران ملتزمة بمسار مفاوضات الاتفاق النووي، مضيفا أن بلاده توظف جميع القدرات الدبلوماسية لتحقيق مصالحها من أجل رفع العقوبات، وفقا لوكالة "تسنيم
".
وعن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، قال: "لقد أكدنا مرارا أننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى".
وتابع: "أثبتت إيران استعدادها لتبادل السجناء
في أقرب وقت ممكن، لكن للأسف لم نشهد إجراء مشجعا ومتبادلًا من الحكومة الأمريكية".
وقال إن موقف إيران في هذا الصدد واضح، معربًا عن أمل بلاده أن تتخذ الحكومة الأمريكية خطوة جادة وواضحة لتنفيذ الاتفاقية التي تم إبرامها سابقًا من خلال آلية وقناة الاتصال للأطراف الصديقة والوسطاء وذلك من المنظور الإنساني".