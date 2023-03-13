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https://sputnikarabic.ae/20230313/استهداف-السعودية-بالصواريخ-سيتوقف-تفاصيل-جديدة-وقمة-مرتقبة-بين-إيران-ودول-الخليج-1074684263.html
استهداف السعودية بالصواريخ سيتوقف... تفاصيل جديدة وقمة مرتقبة بين إيران ودول الخليج
استهداف السعودية بالصواريخ سيتوقف... تفاصيل جديدة وقمة مرتقبة بين إيران ودول الخليج
قالت مصادر مطلعة إن الصين تخطط لاستضافة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع إيران، خلال وقت لاحق من العام الحالي. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:12+0000
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وأوضحت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست رحبوا بعرض الرئيس الصيني لعقد اجتماع موسع وتخفيف التوتر مع إيران، كما وافقت طهران أيضا على ذلك العرض.وتأتي هذه الأنباء بعد أيام على وساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بعد 7 سنوات من انقطاعها.وقال مسؤولون من البلدين إن السعودية وافقت على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للأوضاع في إيران، عبر قناة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية، التي تقول إيران إن تمويلها سعودي.كما قال مسؤولون سعوديون وإيرانيون وأمريكيون إن إيران وافقت على وقف تشجيع الهجمات التي تشنها القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على أهداف داخل أراضي المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/طهران-الاتفاق-الجديد-بين-إيران-والسعودية-قد-يحل-الأزمة-اليمنية----1074655802.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران

استهداف السعودية بالصواريخ سيتوقف... تفاصيل جديدة وقمة مرتقبة بين إيران ودول الخليج

13:12 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / -مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور
مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / -
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قالت مصادر مطلعة إن الصين تخطط لاستضافة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع إيران، خلال وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضحت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست رحبوا بعرض الرئيس الصيني لعقد اجتماع موسع وتخفيف التوتر مع إيران، كما وافقت طهران أيضا على ذلك العرض.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام على وساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بعد 7 سنوات من انقطاعها.
وذكرت الصحيفة أن القمة الخليجية الإيرانية في بكين ستعقد بعد إعادة فتح السفارات في الرياض وطهران، وهي خطوة يفترض أن تستغرق أقل من شهرين ويسبقها اجتماع لوزيري خارجية السعودية وإيران لإبرام الاتفاق.
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
طهران: الاتفاق الجديد بين إيران والسعودية قد يحل الأزمة اليمنية
08:02 GMT
وأشارت المصادر أيضا إلى أن عرض الاجتماع الموسع بين إيران وزعماء مجلس التعاون الخليجي لم يُكشف عنه من قبل، ومن المقرر المضي قدما في خطوات انعقاده خلال وقت لاحق من هذا العام.
وقال مسؤولون من البلدين إن السعودية وافقت على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للأوضاع في إيران، عبر قناة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية، التي تقول إيران إن تمويلها سعودي.
كما قال مسؤولون سعوديون وإيرانيون وأمريكيون إن إيران وافقت على وقف تشجيع الهجمات التي تشنها القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على أهداف داخل أراضي المملكة.
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