https://sputnikarabic.ae/20230313/استهداف-السعودية-بالصواريخ-سيتوقف-تفاصيل-جديدة-وقمة-مرتقبة-بين-إيران-ودول-الخليج-1074684263.html
استهداف السعودية بالصواريخ سيتوقف... تفاصيل جديدة وقمة مرتقبة بين إيران ودول الخليج
استهداف السعودية بالصواريخ سيتوقف... تفاصيل جديدة وقمة مرتقبة بين إيران ودول الخليج
قالت مصادر مطلعة إن الصين تخطط لاستضافة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع إيران، خلال وقت لاحق من العام الحالي. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:12+0000
2023-03-13T13:12+0000
2023-03-13T13:12+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104441/33/1044413369_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32d339d542701ca90c8707967c7265a3.jpg
وأوضحت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست رحبوا بعرض الرئيس الصيني لعقد اجتماع موسع وتخفيف التوتر مع إيران، كما وافقت طهران أيضا على ذلك العرض.وتأتي هذه الأنباء بعد أيام على وساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بعد 7 سنوات من انقطاعها.وقال مسؤولون من البلدين إن السعودية وافقت على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للأوضاع في إيران، عبر قناة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية، التي تقول إيران إن تمويلها سعودي.كما قال مسؤولون سعوديون وإيرانيون وأمريكيون إن إيران وافقت على وقف تشجيع الهجمات التي تشنها القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على أهداف داخل أراضي المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/طهران-الاتفاق-الجديد-بين-إيران-والسعودية-قد-يحل-الأزمة-اليمنية----1074655802.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104441/33/1044413369_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59ed25d516944163f20bd5874c387842.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
استهداف السعودية بالصواريخ سيتوقف... تفاصيل جديدة وقمة مرتقبة بين إيران ودول الخليج
تابعنا عبر
قالت مصادر مطلعة إن الصين تخطط لاستضافة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع إيران، خلال وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضحت المصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال"
أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست رحبوا بعرض الرئيس الصيني لعقد اجتماع موسع وتخفيف التوتر مع إيران، كما وافقت طهران أيضا على ذلك العرض.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام على وساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران
، بعد 7 سنوات من انقطاعها.
وذكرت الصحيفة أن القمة الخليجية الإيرانية في بكين ستعقد بعد إعادة فتح السفارات في الرياض وطهران، وهي خطوة يفترض أن تستغرق أقل من شهرين ويسبقها اجتماع لوزيري خارجية السعودية وإيران لإبرام الاتفاق.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن عرض الاجتماع الموسع بين إيران وزعماء مجلس التعاون الخليجي لم يُكشف عنه من قبل، ومن المقرر المضي قدما في خطوات انعقاده خلال وقت لاحق من هذا العام.
وقال مسؤولون من البلدين إن السعودية وافقت على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للأوضاع في إيران، عبر قناة "إيران إنترناشيونال
" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية، التي تقول إيران إن تمويلها سعودي.
كما قال مسؤولون سعوديون وإيرانيون وأمريكيون إن إيران وافقت على وقف تشجيع الهجمات التي تشنها القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على أهداف داخل أراضي المملكة.