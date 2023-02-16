https://sputnikarabic.ae/20230216/هل-تتخلى-مولدوفا-عن-وضع-الحياد-معلومات-عن-قدراتها-العسكرية-1073581297.html
هل تتخلى مولدوفا عن "وضع الحياد"... معلومات عن قدراتها العسكرية
هل تتخلى مولدوفا عن "وضع الحياد"... معلومات عن قدراتها العسكرية
تمتلك مولدوفا قدرات عسكرية صغيرة تجعل جيشها يصنف في المرتبة رقم 143 بين أضخم 145 جيشا في العالم. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:33+0000
2023-02-16T07:33+0000
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ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لدولة مولدوفا بـ 47.6 مليون دولار تقريبا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ما هي القدرات البشرية لدولة مولدوفا؟ما هو حجم العتاد العسكري لجيش مولدوفا؟وتشير إحصاءات الموقع إلى أن مولدوفا ليست دولة منتجة للنفط وتعتمد في استهلاكها على الاستيراد، كما أن ما تنتجه من الغاز الطبيعي أقل بكثير من احتياجاتها وهو ما يجعلها تستورد كميات كبيرة منه وكذلك الحال بالنسبة للفحم.ولا تمتلك مولدوفا أية موانئ ولديها 7 مطارات فقط.يذكر أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أثارت قضية "الوضع المحايد" للبلاد، مشيرةً إلى أنه لا تتم مناقشته في الوقت الحالي.وأوضحت ساندو أن بلادها تخطط لتعزيز قطاع الدفاع، رغم أن دستورها ينص على بقاء الدولة في وضع الحياد، مشيرةً إلى أن غالبية المواطنين المولدوفيين يعتقدون أنه يجب الحفاظ على هذا الوضع.وخلال تصريحات سابقة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت ساندو، إن بلادها يجب أن تتخلى عن الحياد حتى يتم قبولها في تحالف عسكري، دون الإشارة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" مباشرة، مضيفةً: "هذا الأمر مرتبط بالدستور ويتعلق بإرادة مواطني مولدوفا".ينص دستور مولدوفا على بقاء البلاد في وضع الحياد الذي يعني أنها لن تنضم إلى أي تحالف دولي وخاصة حلف "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230216/مولدوفا-ليس-لدينا-خطط-لإلغاء-الحياد-بعد-ولكن-نريد-تعزيز-الدفاع-1073578977.html
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رصد عسكري, روسيا, الأخبار, الناتو, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, الأخبار, الناتو, أخبار العالم الآن
هل تتخلى مولدوفا عن "وضع الحياد"... معلومات عن قدراتها العسكرية
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تمتلك مولدوفا قدرات عسكرية صغيرة تجعل جيشها يصنف في المرتبة رقم 143 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لدولة مولدوفا بـ 47.6 مليون دولار تقريبا، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ما هي القدرات البشرية لدولة مولدوفا؟
عدد السكان: 3.2 مليون نسمة.
القوة البشرية المتاحة: 1.9 مليون نسمة.
يصلح للخدمة العسكرية: 1.6 مليون نسمة.
يصل سن التجنيد سنويا: 65.7 ألف نسمة.
إجمالي عدد الجنود: 19 ألف نسمة بينهم 6 آلاف قوات عاملة و1000 قوات شبه عسكرية و12 ألف جندي احتياطي.
ما هو حجم العتاد العسكري لجيش مولدوفا؟
3 طائرات حربية
بينها مروحيتان وطائرة نقل عسكري.
وتشير إحصاءات الموقع إلى أن مولدوفا ليست دولة منتجة للنفط وتعتمد في استهلاكها على الاستيراد، كما أن ما تنتجه من الغاز الطبيعي
أقل بكثير من احتياجاتها وهو ما يجعلها تستورد كميات كبيرة منه وكذلك الحال بالنسبة للفحم.
ولا تمتلك مولدوفا أية موانئ ولديها 7 مطارات فقط.
يذكر أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أثارت قضية "الوضع المحايد" للبلاد، مشيرةً إلى أنه لا تتم مناقشته في الوقت الحالي.
وأوضحت ساندو أن بلادها تخطط لتعزيز قطاع الدفاع
، رغم أن دستورها ينص على بقاء الدولة في وضع الحياد، مشيرةً إلى أن غالبية المواطنين المولدوفيين يعتقدون أنه يجب الحفاظ على هذا الوضع.
وخلال تصريحات سابقة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت ساندو، إن بلادها يجب أن تتخلى عن الحياد حتى يتم قبولها في تحالف عسكري، دون الإشارة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" مباشرة، مضيفةً: "هذا الأمر مرتبط بالدستور ويتعلق بإرادة مواطني مولدوفا".
ينص دستور مولدوفا
على بقاء البلاد في وضع الحياد الذي يعني أنها لن تنضم إلى أي تحالف دولي وخاصة حلف "الناتو".